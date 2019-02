Lieder verbreiteten Hoffnung und Freude

Einen kurzweiligen und anregenden Abend erlebten die zahlreichen Zuhörer beim Gospelkonzert mit dem Spontanchor Boxberg in der Kirche in Rosenberg.

Rosenberg. Einen Gospelabend mit dem Spontanchor aus Boxberg gestaltete die evangelische Kirchengemeinde in der Kirche. Neben Klassikern aus dem umfangreichen Repertoire des Chors hörten die zahlreichen Besucher in der fast voll besetzten Gotteshaus neue Stücke aus den Bereichen Gospel, Pop und „Worship“.

Initiative ergreifen

Die Wortbeiträge von Bandleader Stefan Rauch widmeten sich dem Thema „Frieden“ und regten an, über den eigenen Tellerrand hinauszusehen und Eigeninitiative zu ergreifen.

Die Lieder von Gnade, Liebe und Freiheit gaben Hoffnung und verbreiteten Freude.

Nach der Begrüßung durch Stefan Rauch, der sich über den tollen Besuch freute, folgte der stimmungsvolle Einstieg in den Konzertabend mit dem Lied „Born again“ im Text von J. Groth und der Melodie von Tore W. Aas. Ihm folgte danach das Spiritual „This little light of mine“.

Gemeinsam gesungen

Beim nächsten Lied vom Glauben „Wo Menschen sich vergessen“sangen die Besucher den Liedtext eifrig mit. Weiter ging es im kurzweiligen Programm mit „Adiemus“. Text und Melodie stammen vom walisischen Komponisten Karl Jenkins.

Er hatte es 1994 für einen Werbespot komponiert. Weiter ging es mit „Let us go into the house“ von Tore W. Aas sowie „Sing“ von Israel Houghton und Aron Lindsay sowie „My Promise“ von Joakim Arenius.

Gemeinsam mit den Besuchern gesungen wurde auch das Lied „Ein neues Herz“.

„Welcome home you“ (Text und Melodie von Brian Littrell) und „Amazing Grace“ (Text John Newton, Melodie Tore W. Aas). Hier brillierte Bandleader Rauch mit seiner tollen Stimme. Ein weiteres Lied von Tore W. Aas war mit „Shout for joy“ zu hören, bevor der Chor das nachdenkliche Lied über den Krieg „Weiße Fahnen“ (Silbermond) sang. Mit voller Begeisterung wurde auch das Lied „Gutes bei dir finden“ (Text und Melodie von Stefan Rauch) vorgetragen.

Schon war man fast am Ende des begeisternden Konzerts angekommen. „An Irish Blessing“ (Melodie und Text James E. Moore jun,) war das vorletzte und „Build your kingdom here“ von Rend Collective bereits der letzte Liedbeitrag.

Begeisterter Beifall

Am Ende des kurzweiligen Abends bedankte sich Jutta Knaus im Namen der evangelischen Kirchengemeinde für das besondere und außergewöhnliche Konzert.

Die Besucher klatschten begeistert Beifall und erhoben sich spontan von ihren Plätzen. Auch Rauch freute sich über den tollen musikalischen Abend.

Zugabe zum Abschied

Mit einer Zugabe verabschiedete sich der Chor, der beim Konzert von den Solisten Claudia Wild, Lisa Bauer, Annette Brennan, Uwe Weißschädel, Stefan Rauch und Christiane Weber und instrumental von Arnd Bröker (Bass), Christiane Weber (Geige), Uwe Weißschädel (Banjo), Markus Quenzer (Keyboard) und Steffen Schmitt (Percussion) begleitet wurde.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 16.02.2019