Mädchen und Jungen einen schönen Tag bereitet

Anzeige

Rosenberg.Seit mehreren Jahren unterstützt die Belegschaft der Firma Magna in Rosenberg den Verein Ambulanter Kinderhospizdienst Neckar-Odenwald-Kreis mit einer Spende.

Beim Kinder- und Familientag am Samstag im Rosenberger Werk, wo die Kinder, deren Geschwister und Eltern sowie die Betreuerinnen eingeladen waren, übergab der Vorsitzende des Betriebsrates, Lothar Harlacher, an Jürgen Kriege eine weitere Spende in Höhe von 3400 Euro. Gespendet hatte erneut die gesamte Belegschaft – und auch die Firma Cinque Industrieböden.

Der „Kinder- und Sozialtag“, organisiert vom Betriebsrat, begann mit Kaffee und Kuchen in der Werkskantine. Dann durften die Kinder mehrere Spiel-Stationen absolvieren.