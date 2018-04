Mit der Soulmesse ein „berührendes Ganzes geschaffen“

Anzeige

Die erste Aufführung fand am 25. Juni in der katholischen Kirche in Osterburken statt. Eine Woche später folgte die zweite Aufführung in der Laurentiuskirche in Sindolsheim. Auch dort bescheinigten stehende Ovationen der Zuhörer eine gelungene Aufführung.

Der Verein übernahm die Bewirtung der Generalversammlung der Volksbank Kirnau. Eine Abordnung besuchte das Fest der Chorvereinigung „Eintracht“ Bofsheim anlässlich deren 150-jährigen Bestehens.

Beim Marktstraßenfest wirkte die Chorgemeinschaft mit. Bei der internen Weihnachtsfeier kam harmonische Stimmung auf.

Der erste Auftritt nach der Sommerpause erfolgte in Mülben. Trotz kleiner Besetzung überzeugte der Chor.

Am 30. September fand mit Patrick Bach eine Stimmbildung in der Mehrzweckhalle statt, die vom Sängerbund Badisch Franken organisiert war. Der Verein war beim Liederabend der Chorvereinigung Sennfeld zugegen.

Neben den beiden Soulmessen wirkte der Chor gesanglich bei drei Beerdigungen, fünf Ständchen zu Geburtstagen, bei drei kirchlichen und bei vier außerordentlichen Veranstaltungen mit.

Der Mitgliederstand beträgt derzeit insgesamt 111 Personen (39 Aktive, 54 fördernde und 16 Ehrenmitglieder, ein Ehrendirigent).

Dem Bericht der Kassenwartin Tanja Graser zufolge weist der Verein geordnete wirtschaftliche Verhältnisse auf. Das bestätigte auch Prüfer Achim Liebl.

Chorleiterin Dagmar Stief: „Wir haben ein einzigartiges und anspruchsvolles Vorhaben realisiert (Soulmesse) und ein berührendes Ganzes geschaffen. Aus vielen Einzelheiten haben wir etwas Großartiges verwirklicht. Euch ist etwas ganz Besonders, etwas Nachhaltiges gelungen, das den Chor wachsen ließ. Darauf könnt ihr stolz sein“, sagte die Dirigentin anerkennungsvoll. Der Chor habe Chormusik auf höchstem Niveau präsentiert und damit positive Reaktionen beim Publikum auslösen können, lobte die Dirigentin.

Ortsvorsteher Jürgen Fuchs war ebenfalls voll des Lobes für die sehr erfolgreiche Arbeit des Vereins. Auf seinen Antrag hin wurde der Vereinsführung Entlastung erteilt.

Vorausschauend verkündete Vorsitzender Werner Vogt die bisher festgelegten Veranstaltungen: 27. April: Gruppensingen in Osterburken, Ständchen für ein Chormitglied, 8. Mai: Soulmesse in Sennfeld; Benfizkonzert für die Hospize in Walldürn und Adelsheim; 10. Mai: Ausflug nach Ungarn mit dem Kirchenchor Osterburken und Aufführung der Soulmesse.

Für Chorleiterin Dagmar Stief ist es eine Überlegung wert, eine „gesangliche Busfahrt“ zu unternehmen. Die Anregung wurde positiv aufgenommen. pp

