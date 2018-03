Mit vollen Büchern gestartet

Anzeige

Vor allem auch in der Automatisationstechnik geht die Entwicklung weiter voran, so dass den Kunden individuelle Montagen in Voll- und Teilautomatisation geboten werden können.

Gerade die zunehmenden Anforderungen der Kunden bezüglich komplexen Baugruppenmontagen stünden hier im Vordergrund.

„Der Neubau einer weiteren Montagehalle verzögert sich weiterhin, jedoch sind wir zuversichtlich, dass der Beginn der Baumaßnahmen alsbald starten kann“, so Geschäftsführer Ronald Meisel. Dies sichere am Standort Sindolsheim die vorhandenen 80 Arbeitsplätze und die weiteren geplanten 20 Arbeitsplätze für das Jahr 2018.

Zum Abschluss ging die Geschäftsführung noch auf zukünftige strategische Maßnahmen ein. So ist für das Jahr 2020 die Zertifizierung gemäß der Norm IATF 16 949 geplant, welche in der Automobilbranche ein absolutes Muss darstellt.

Als Dienstleister hebe sich die Meisel Montagetechnik somit von vielen Wettbewerbern aus der Dienstleistungsbranche ab und sichere so die Zukunft des Betriebes.

