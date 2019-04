Momente des Zauderns und des Glücks

Rosenberg.Ein sehr persönlicher Pilgerbericht einer mutigen Frau in einem überfüllten Bürgersaal des Rathauses mit neugierigen Zuhörern, feinen kulinarischen Köstlichkeiten, anregenden Pausengesprächen in einem ansprechenden Ambiente waren die Zutaten für einen besonderen Sonntagnachmittag in Rosenberg.

Ulrike Gall aus Gommersdorf zog die Zuhörer mit ihrem Vortrag „Ich gehe, falle, stehe auf … Von einer, die auszog, das Pilgern zu lernen“ in ihren Bann. Ihre Hilfsmittel waren Fotos, Tagebucheinträge, ein spontaner Liedbeitrag und vor allem ihre intensive persönliche Schilderung über die Begegnung mit anderen Wanderern, mit sich selbst und mit Gott. Gall gelang es, das Publikum „mitzunehmen“. Sie öffnete ihr Herz und berichtete von Zuversicht, rechtzeitiger Umkehr, „auf dem Weg bleiben“, Menschen begegnen, den Körper fordern, überfordern und eine kleine Auszeit nehmen, weil der Körper streikt. Auf der viermonatigen Wanderung von Gommersdorf bis ans Ziel nach Santiago de Compostella musste sie den geplanten Pfad verlassen und einen Umweg nehmen. Pläne mussten trotz guter Vorbereitung geändert werden. Vieles, doch nicht alles gelang so wie ursprünglich gedacht. Nach einer Stärkung mit Köstlichkeiten aus den Pilgerländern ging es dann in die Endphase der langen Pilgerreise, die forderte, bewegte und berührte. Gall sprach von wunderbaren Begegnungen, reizvollen Landschaften, einem herausfordernden Wetter, Momenten des Zauderns und der Glückseligkeit. Auch ihr Mann hatte sie mehrere Wochen auf einem Teilstück des Wanderweges begleitet.

Nach dem Vortrag gab es die Möglichkeit, Fragen zu stellen, was von den Gästen rege genutzt wurde. Das Team der katholischen Pfarrgemeinde freute sich sehr, dass der Vortrag ein so großes Interesse geweckt hat und so viele Menschen aus unterschiedlichen Gemeinden mit unterschiedlichen Konfessionen der Einladung gefolgt waren. Für die Unterstützung bei der Organisation der Veranstaltung dankte Dorothea Kreß allen Helfern.

Zwischenzeitlich hat Ulrike Gall ein Buch über ihre Erlebnisse dieser Pilgerreise veröffentlicht, welches sie erstmals beim Krautheimer Frühling in Krautheim vorgestellt hat. F

