Musik für den guten Zweck

Sindolsheim.Unter dem geänderten Motto „Farewell Ponta Grossa“ wird am Sonntag, 7. April, um 18 Uhr in Sindolsheim in der Laurentiuskirche die Benefiz-Konzertreihe weitergeführt. Diese wurde 1989 in der Trägerschaft des zeitgleich in Sindolsheim gegründeten Arbeitskreises „Ponta Grossa Brasilien“ ins Leben gerufen, um den in die nord-brasilianische Stadt Ponta Grossa ausgewanderten Pfarrer Gutknecht bei Aufbau und Unterhalt eines Kinderheims finanziell zu unterstützen.

Nachdem das Kinderheim zum Jahreswechsel 2017/18 an die brasilianischen Behörden übergegangen ist, hat sich der Arbeitskreis Ponta Grossa aufgelöst. Die Organisatoren der Benefiz-Konzertreihe wollen die über 30 Jahre entstandene Veranstaltungstradition nun in der Trägerschaft der evangelischen Kirchengemeinde fortführen.

Am zweiten Benefizkonzert für den neuen Benefizzweck werden das Vokalensemble Buchen unter der Leitung von Georg Fischer und der Konzertchor Cantus M des MGV „Liederkranz“ 1842 Buchen (Chorsolisten Jürgen Seemann, Tenor, und Siegfried Müller, Bass) unter der Leitung von Michael Wüst die Chorsätze von Giuseppe Deserto, Franz Abt, Friedrich Silcher, Johannes Brahms, Siegmund von Hausecker, Ralph Vaughan Williams, Wilhelm Nagel, Josef Rheinberger, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Hans Koessler zu Gehör bringen.

Aus dem Oratorium „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy werden Rezitative und Arien von den Solisten Regina Gramlich (Alt), Patrick Penndorf (Tenor) und Matthew Harris (Bass) sowie das Engel-Terzett von Regine Ringeisen (Sopran I), Katharina Müller (Sopran II) und Elke Jahn-Fischer (Alt) zu hören sein. Als Organist und Liedbegleiter wirkt Christopher Henk mit.

Einen besonderen Akzent wird der „Jugend musiziert“-Preisträger Vincent Fichtler (Akkordeon) mit Kompositionen von Richard Galliano und Astor Piazzolla setzen.

Die Freude der Mitwirkenden auf die besondere Konzertatmosphäre der Sindolsheimer Kirche ist ungebrochen.

