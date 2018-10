„Ringelschwänzli“ als Nationalgebäck der Milchsäuli

Rosenberg.Berichte und Neuwahlen d standen im Mittelpunkt der Generalversammlung der Narrenzunft „Rouschebercher Milchsäuli“ im Gasthaus „Löwen“.

Nur noch eine Wahlperiode

Einstimmig wurde bei den anstehenden Wahlen das Vorstandsteam mit Klaus Wild als Vorsitzendem und Wolfgang Ullrich als sein Stellvertreter wiedergewählt. Beide erklärten aber, dass sie sich nur noch diese Wahlperiode zur Verfügung stellen.

Vorsitzender Wild zog in seinem Rückblick auf die abgelaufene Kampagne eine positive Bilanz, denn das Jahr hatte viele Höhepunkte aufzuweisen. Mit Prinzessin Karola I und Prinz Harry I wurde eine gute Wahl getroffen. Er ließ noch einmal sämliche Höhepunkte der Kampagner Revue passieren.

Schriftführerin Linda Kolbenschlag verlas das Protokoll der letztjährigen Versammlung und erstattete auch den Kassenbericht für die verhinderte Kassenwartin Tanja Griebaum. Sie berichtete von guten Zahlen. Von den Kassenprüfern Gerd Walch, Christof Geiger und Jens Hallbaur wurde der Kassiererin eine einwandfreie und vorbildliche Kassenführung bescheinigt. Dem Bericht der Männergarde war zu entnehmen, dass diese aktive „Truppe“ im Verein im vergangenen Jahr wieder viele Aktivitäten hatte.

Wie Maria Weber für die Frauengarde berichtete, wurde im vergangenen Jahr bereits gemeinsam mit den Männern der 6. Hammeltanz veranstaltet. Zahlreiche weitere Veranstaltungen rundeten das Vereinsjahr ab. Sitzungspräsident Alex Ullrich ließ das abgelaufene Vereinsjahr ebenfalls kurz Revue passieren. Für ihn waren wieder alle Veranstaltungen „super-gut“. Jugendleiterin Anke Baumann sagte, dass sich derzeit über 60 Tän-zer in der Narrenzunft engagieren. Sie werden von zwölf Trainern betreut. Erstmals nahm der Verein am Narrenring Gardetanzturnier teil wo sich das NZRM-Tanzmariechen Mariana den vierten Platz ertanzte. Anschließend folgten die Berichte der einzelnen Tanzgruppen wie Tanzmariechen, Ferkel, Blaue Funken, Prinzengarde und der Säuli and More, die alle im vergangenen Jahr viele Aktivitäten und Auftritte zu verzeichnen hatten. Keine Wortmeldung gab es bei der Aussprache über die Berichte.

Die Entlastung nahm Bürgermeister Gerhard Baar vor, der sich freute, diesen letzten Auftritt bei der Narrenzunft vornehmen zu können. Der Verein habe zwischenzeitlich eine große Breitenwirkung in der Bevölkerung. Das gebe ihm Hoffnung, dass die „Säuli“ aus seiner Sicht aus den Kinderschuhen entwachsen ist und sich in Richtung Traditionsverein befinden.

Gelungene Überraschung

Für die „Säuli“ hatte er noch eine Überraschung parat. Den Rosenbergern fehle, so Baar, eine Art Nationalgebäck. So sei ihm die Idee gekommen, ein sogenanntes „Ringelschwänzle“ zu kreieren. Mit diesem Gedanken wandte er sich an Ellen Ilzhöfe, die Chefin vom Café Köpfle aus Osterburken, für die es kein Problem gewesen war. Konditor Karl-Gregor Graser backte 15 sogenannte Prototypen. Schließlich einigte man sich auf ein Hefegebäck mit Nussfüllung, so dass Baar den Anwesenden 44 frisch Ringelschwänzle spendierte. Für Wild und seinen Vorstand eine gute Idee. An den Vorstand übergab der Bürgermeister eine Ehrentafel die alle ihm in den letzten 20 Jahren überreichten Orden enthielt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018