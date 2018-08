Schlammspiele nach dem Gewitterregen

Anzeige

Sindolsheim.Eigentlich hatte das Ferienprogrammteam der SpVgg Sindolsheim für die Kinder ein unterhaltsamer Waldabend mit Förster Christof Hilgers und ein Grillabend geplant. Durch ein plötzlich aufkommendes Gewitter war diese Aktion leider nicht möglich gewesen und wurde kurzfristig durch ein Alternativprogramm ersetzt. Nach dem Gewitterregen hatten die 15 anwesenden Buben und Mädchen so richtigen Spaß mit den durchgeführten „Schlammspielen“. Danach folgte mit den beiden Betreuerinnen Tina Geiger und Kristina Müller eine Wanderung in die nähere Umgebung des Baulanddorfes, dabei hatte es den Kindern ein nahes Maisfeld angetan, das sie unter anderem erkundeten. Tina Geiger bat die Kinder auf der Wanderung ihre Augen offen zu halten, denn es mussten verschiedene versteckte Gegenstände auf der Wegstrecke gefunden werden. Trotz schneller Umplanung der Veranstaltung machte den Kindern auch die Aktion eine große Freude, insbesondere fielen sie über auch über den schmackhaften Würstcheneintopf her, den es am Ende der Ferienaktion im „Räumle“ gegegeben hatte . Bild: Helmut Frodl