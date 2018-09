Schubkarrenrennen und Wasserspiele

Rosenberg.Im Rahmen des Ferienprogrammes hatte die Volksbank Kirnau zur Aktion „Spiel und Spaß mit deiner Volksbank Kirnau“ auf das Sportgelände in Eubigheim eingeladen. Insgesamt 39 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren aus den Gemeinden Ahorn, Ravenstein, Osterburken und Rosenberg hatten dieses Angebot angenommen und hatten an den acht Spielstationen wie Sackhüpfen, Eierlaufen beim Schubkarrenrennen und beim Wasserspiele viel Freude, Spaß und Ehrgeiz. Bei herrlichem Sommerwetter hatten sie sich so richtig ausgepowert, weshalb häufig kleine „Trinkpausen“ eingelegt wurde. Zum Abschluss bewirtete das Betreuerteam der Volksbank die Buben und Mädchen mit Würstchen und Brötchen. Die Kinder als auch die jungen Mitarbeiter der Volksbank hatten viel Spaß und Unterhaltung. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 08.09.2018