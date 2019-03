Schwarze Null erstmals wieder 2022

Der Gemeinderat genehmigte in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig den Haushalt für das Jahr 2019, der bereits nach dem neuen Haushaltsrecht von der Kämmerei erstellt wurde.

Rosenberg. Aus verschiedenen Gründen war es nicht möglich, den Haushalt auszugleichen, wie in der Gemeinderatssitzung deutlich wurde. Vielmehr musste ein Fehlbetrag von rund 733 000 Euro ausgewiesen werden. Wie die vorgelegte mittelfristige Finanzplanung der nächsten Jahre zeigt, wird dies auch bis zum Jahre 2022 nicht möglich sein.

Erst dann will man durch verschiedene Maßnahmen, welche die Einnahmenseite verbessern, eine schwarze Null erreichen. Die Erträge des diesjährigen mehr als 300 Seiten umfassenden Zahlenwerks belaufen sich auf 5 725 761 Euro und die Aufwendungen 6 459 268 Euro. Der Verlust beträgt somit 733 507 Euro.

Wie Bürgermeister Ralph Matousek in seiner Einführung sagte, ist dies sein erster Haushalt in der Gemeinde. Er wurde nach dem neuen landesweiten Haushaltsrecht erstellt und bringt für die Gemeinde negative Auswirkungen mit sich.

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen aus dem Jahr 2017 belasten zudem den diesjährigen Haushalt 2019 durch verminderte Finanzzuweisungen. Damit ist es schwierig, einen ausgeglichenen Haushalt zu präsentieren. Man stehe aber mit diesem Problem im Landkreis nicht alleine da. Der vorgelegte Haushalt wurde in einer Klausurtagung vorberaten und es gab mehrere Gespräche mit der Kommunalaufsicht.

Das umfangreiche Zahlenwerk stellte Kämmerin Simone Trumpp vor, die kurz auf das Haushaltsjahr 2018 zurückblickte. Trotz des trockenen Sommers verlief das Forstwirtschaftsjahr 2018 sehr gut, denn es konnte noch ein Überschuss von 110 000 Euro verbucht werden.

Im Vermögenshaushalt wurden verschiedene Investitionen getätigt, wie Spielgeräte, Erweiterung des Baugebietes „Adeldorn“, Fortführung des Ausbaus der Ortsdurch-fahrt Rosenberg, Sanierung der Innenbeleuchtung in der Sporthalle Rosenberg und ein der Kauf eines neuen Schleppers. Durch den positiven Verlauf konnte auf eine geplante Kreditaufnahme von einer Million Euro sowie eine Rücklagenentnahme von 530 000 Euro verzichtet werden. Es kann aber mit einer Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt von rund 800 000 Euro gerechnet werden. Den Stand der Rücklagen bezifferte Simone Trumpp auf 1 133 653 Euro zum 31. Dezember 2018. Das endgültige Ergebnis liegt aber noch nicht vor.

Der neue Haushalt 2019 hat eine ganz andere Form und verlangt, dass die Gemeinden zukünftig Abschreibungen zu erwirtschaften haben, was allerdings die Gemeinde Rosenberg vor große Probleme stellt. Die Auswirkungen des guten Haushaltsjahres 2017 wirken sich jetzt aus, denn die Schlüsselzuweisungen und die kommunale Investitionspauschale sinken und die FAG-Umlage und die Kreisumlage steigen rasant an. „Erstmals bezahlt die Gemeinde mehr Umlage in den Finanzausgleich als sie Mittel daraus erhält“, verdeutlichte die Kämmerin.

Aufgrund der höheren Umlagen hat die Gemeinde 637 100 Euro zu leisten. Im Forstwirtschaftsplan fehlen der Gemeinde im Jahr 2019 erhebliche Einnahmen. Es wird nur noch mit einem Gewinn von 1000 Euro gerechnet. Obwohl die Träger der Kindergärten die evangelischen Kirchengemeinden sind, müssen diese von der Gemeinde mit über 660 000 Euro bezuschusst werden. Daher ist die Anpassung der Elternbeiträge auf die Landesrichtsätze, so Trumpp, anzustreben.

Beim Bestattungswesen wird der Deckungskostengrad nicht erreicht. Die Unterdeckung beläuft sich auf 95 300 Euro. In der Wasserversorgung ist beim Wasser ein Defizit von 32 000 Euro und im Abwasser 94 500 Euro ausgewiesen. Durch den Verkauf von Bauplätzen sollten wieder rund 60 000 Euro erwirtschaftet werden. Investitionszuschüsse von Bund und Land für Baumaßnahmen wurden rund 1,6 Millionen Euro einkalkuliert. An Investitionen stehen in diesem und den nächsten Jahren an: Die Umgestaltung des Einkaufsmarktes und der Bau des Regenüberlaufbeckens vier am Mühlweg. Ein Ringschluss an der Wasserversorgung ist am Hirschlander Weg in Rosenberg geplant. Von den zwei in Hirschlanden zu bauenden Regenüberlaufbecken wird eines in diesem Jahr und das zweite im nächsten Jahr realisiert. Zudem ist der behindertengerechte Umbau der Bahnunterführung eingeplant.

Für das neue MLF in Hirschlanden sind reine Planungskosten vorgesehen. Um die geplanten Investitionen finanzieren zu können, ist eine Kreditaufnahme von 500 000 Euro vorgesehen, bei gleichzeitiger Tilgung von 161 025 Euro. Dadurch erhöht sich der derzeitige Schuldenstand von 2 165 675 Euro (31. Dezember 2018) auf rund 2,5 Millionen Euro, was einer pro Kopf-Verschuldung bei 2078 Einwohnern von 1205,33 Euro entspricht.

In ihrem Ausblick auf die mittelfristige Finanzplanung sagte die Kämmerin, dass die Gemeinde in diesem Jahr und auch in den nächsten drei Jahren kein positives ordentliches Ergebnis vorlegen könne. Die geforderten Abschreibungen können nicht in vollem Umfang erwirtschaftet werden.

Nach dem Gemeindehaushaltsrecht ist ein ausgeglichener Ertragshaushalt mittelfristig erforderlich, um die Handlungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sind aus diesem Grund dringend, sowohl bei der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als auch beim Bestattungswesen, erforderlich. „Zudem wird die Gemeinde auch nicht umhinkommen, die Hebesätze für die Steuern in den nächsten Jahren anzupassen“, so Simone Trumpp. Es gelte zudem, langfristig in allen Bereichen die Ausgaben soweit dies möglich ist, zu senken. Die Gemeinde Rosenberg werde nach dem vorgelegten Gesamtfinanzhaushalt in den nächsten Jahren Kassenkredite von rund einer Million Euro aufnehmen müssen, wodurch sich der Schuldenstand auf rund 2,6 Millionen Euro einpendeln wird. Die liquiden Mittel würden im gleichen Zeitraum bis 2022 auf die Mindestsumme von 119 201 sinken.

Bürgermeister Matousek bedankte sich bei Kämmerin Simone Trumpp und seinem Team für die Darstellung des Zahlenwerkes. Durch die jetzige neu hinzugekommene Verpflichtung, im Haushaltsrecht der Abschreibungen zukünftig zu erwirtschaften, werde die Situation für die steuerschwachen Gemeinden im ländlichen Raum noch weiter erschwert.

Mittelfristig werde der Gemeindehaushalt dadurch kein ausgeglichenes Ergebnis erreichen können. „Der Gemeinde wird dadurch in Zukunft die Möglichkeit, Investitionen zu tätigen, schlichtweg genommen“, betonte das Gemeindeoberhaupt. Das ehrgeizige Ziel müsse sein, im Ergebnis des Jahres 2022 eine schwarze Null zu erreichen. Bis dahin, so Bürgermeister Matousek, werde die Gemeinde nur noch in sogenannte „Pflichtaufgaben“ investieren können.

In der anschließenden Aussprache meinte Gemeinderat Gräupl, dass man die Einnahmesituation der Gemeinde verbessern müsse. Verwundert zeigte er sich aber über die hohe Unterdeckung bei den Bestattungskosten, auch dass dies dem Gremium nicht bereits schon früher mitgeteilt wurde.

Gemeinderätin Grimm sah die Aufnahme von Kreditmitteln und die Absenkung der Liquidität der Gemeinde in den nächsten Jahren als kritisch an. Ortsvorsteher Martin Herrmann sprach Bürgermeister Matousek ein großes Lob für seine Arbeit aus, der schon in der Klausurtagung eine sehr präzise und genaue Darstellung der finanziellen Ist-Situation der Gemeinde geliefert habe, die dringend notwendig gewesen sei. Herrmann rechnet damit, dass es für die Bürger des Dorfes harte Einschnitte geben wird, die man nach seiner Meinung bald angehen sollte, damit die Gemeinde schnell wieder in Schwung kommt. Bürgermeister Matousek habe hier zu Beginn seiner Amtszeit einen schweren Start. Er habe aber gezeigt, dass er sein Handwerk hervorragend versteht. „Deshalb habe ich ein gutes Gefühl, dass Sie die Gemeindefinanzen so ordnen, dass die Gemeinde innerhalb von wenigen Jahren wieder auf einen guten Weg kommt und lebenswert bleibt“, meinte Herrmann. F

