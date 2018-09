Seit zehn Jahren wird „Hirschbräu“ gebraut

Hirschlanden.Mit Brauereiführungen, vielfältigen Informationen rund um den Gerstensaft, mit kulinarischen Genüssen und der Ausstellung „Geschichte der Brauereien der Region Main-Tauber-Odenwald Teil V“ feiert „Hirschbräu“ Hirschlanden am 29. und 30. September in der „Hirschbräu“-Gaststätte das zehnjährige Bestehen der Brauerei.

Das Fest der kleinsten Zollbrauerei Deutschlands beginnt am Samstag, 29. September, um 18 Uhr mit Bewirtung in der Brauerei-Gaststätte, dem Ausschank von „Hirschbräu“-Jubiläumsfest-Pils und kulinarischen Leckerbissen in allen Variationen sowie Bauereiführungen.

Am Sonntag, 30. Oktober, beginnt der „Tag der offenen Brauerei“ schließlich um 12 Uhr mit dem Mittagessen. Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen und am Abend Vesper-Spezialitäten für die zahlreichen Gäste.

Während des ganzen Tages beim Oktoberfest finden in Hirschlanden Brauereiführungen mit vielfältigen Informationen rund um den Gerstensaft und seine Herstellung statt.

Im Rahmen des Festes wird die umfassende Ausstellung „Geschichte der Brauereien der Region Main-Tauber-Odenwald Teil V“ gezeigt. Für Informationen und Tischreservierungen steht Ortsvorsteher Martin Hermann, Telefon 06295/7159 zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018