Sommermarkt lockte zahlreiche Besucher an

Anzeige

Die Sindolsheimer, die an der seit über 433 Jahre langen Tradition festhalten, trafen sich am Abend in der Gaststätte „Rajas“ Feinschmecker und ließen den doch gut besuchten Markttag in geselliger Runde ausklingen. Ortsvorsteher Jürgen Fuchs, der selbst durch die Marktstraße schlenderte, war mit dem Verlauf des Sommertages sehr zufrieden und freute sich, dass diesmal so viele Händler mit einem breitgefächerten Angebot und auch sehr viele Besucher, nicht nur aus Sindolsheim, sondern auch aus der Gesamtgemeinde und den Nachbargemeinden, gekommen waren. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.07.2018