Spannende Spiele und Unterhaltung

Anzeige

Rosenberg.Mit einem attraktiven Programm feiert der TSV Rosenberg bis Montag, 2. Juli, sein Sportfest. An allen vier Tagen wird es spannende Fußballspiele im Kirnaustadion geben.

Heute, Samstag, beginnen der Festbetrieb und das sportliche Programm um 13 Uhr. In der ersten Begegnung steht sich die D-Jugend der SG Ravenstein/Rosenberg und die SG Altheim/Schlierstadt/Eberstadt gegenüber. Um 14 Uhr spielt die C-Jugend der SG Ravenstein/Rosenberg gegen SV Schefflenz und die E-Jugend des TSV Rosenberg hat um 15 Uhr die Mannschaft des FC Kickers Würzburg zu Gast.

Ein Bambiniturnier, an dem sich die Mannschaften des TSV Rosenberg, des SV Osterburken und des VfB Sennfeld beteiligen, wird ab 16 Uhr ausgetragen. Das sportliche Programm am Samstag wird mit dem AH-Turnier, an welchem sich die Mannschaften des TSV Rosenberg, Eintracht 93 Walldürn, Hüngheim und Zimmern beteiligen, beendet. Die Gruppe „Rock IT“ sorgt ab 21 Uhr im Festzelt für Stimmung.