Spielplatz in den letzten Tagen neu gestaltet

Das neue Spielplatzprojekt wurde von der Gemeinde mit weiteren 4000 Euro bezuschusst, so dass sich die Sindolsheimer Kinder jetzt über drei neue Spielgeräte, eine Vogelnestschaukel, einem Dreier-Reck und eine Kletterturm im Gesamtwert von 8000 Euro freuen dürfen.

In der letzten Woche wurden die Restarbeiten am neuen Spielplatz durchgeführt und zertifizierte Holzhackschnitzel als Fallschutz eingebaut.

Ortsvorsteher Jürgen Fuchs freut sich, wie er gegenüber den FN sagte, über die schnelle Fertigstellung des Spielplatzes, da am 1. Mai die Festsaison mit der Maiwanderung des Schützenvereins am Sportgelände eröffnet wird. Der Platz, der strategisch günstig liegt, denn nicht nur zu den Heimspielen des Sportvereins, sondern auch bei jedem Fest der örtlichen Vereine sowie bei Veranstaltungen in der Halle, wird der Spielplatz von vielen Kindern genutzt, die jetzt sicherlich viel Freude an diesen neuen Spielgeräten haben werden.

Der Ortschaftsrat bedankte sich, so Fuchs, bei allen, die zur Umsetzung dieses Projektes beigetragen haben. F

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.04.2018