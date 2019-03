Spielplatz pünktlich zum Frühling nutzbar

Hirschlanden.Der Hirschlander Spielplatz vor dem ehemaligen Schulhaus war schon mehrmals Thema im örtlichen Ortschaftsrat. Er war nach einer technischen Überprüfung vor Monaten geschlossen worden, da der Fallschutz unter den Spielgeräten nicht den gesetzlichen Vorschriften entsprochen hatte. Jetzt, nach den Wintermonaten, haben die Mitarbeiter des Gemeindebauhofes die Arbeiten an der Fertigstellung des Spielplatzes wieder aufgenommen. In der vergangenen Woche wurde der neu erhöhte und erweiterte Fallschutz eingebaut und die Arbeiten sind seit Anfang dieser Woche fertiggestellt. Die Gemeinde veranstaltet zusammen mit der Ortschaftsverwaltung Hirschlanden am morgigen Samstag um 15 Uhr eine kleine Feier, um das neue Spielgelände wieder an die Kinder von Hirschlanden zu übergeben. Alle Kinder, Helfer und die interessierte Bevölkerung sind zur Wiedereröffnung willkommen. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Montag, 25.03.2019