Sportabzeichen abgelegt

Rosenberg.So trocken wie der Sommer dieses Jahr war, so gestaltete sich auch die Beteiligung am Sportabzeichen des TSV in dieser Saison. Lag es an der langanhaltenden Hitze, dass einige alte Absolventen nicht erschienen? Die Gruppe verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um vier Teilnehmer. Aber trotzdem konnten einige Neulinge dazugewonnen werden. Vor allem der harte Kern bei den Erwachsenen ist geblieben.

Ausgezeichnet werden (Die Zahlen in Klammern bedeuten die Wiederholungen) bei den Erwachsenen: Ursula Geiger (40), Roswitha Hagenbuch (35) und Jeannette Hagenbuch (22). Bei den Jugendlichen sind es Susa Schweizer (3), Emma Zwettler (1), Marilen Baumann (2), Tobias Mai (1), Anna Schiff (1), Julius Schiff (2), Leni Weidmann (1), Malin Hagenbuch (5), Katharina Egner (1) und Maximilian Eberle (4).

Die Abzeichen und Urkunden werden den Teilnehmern demnächst übergeben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.10.2018