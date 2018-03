Sportverein ist die „Hauptschlagader des Ortes“

Anzeige

Die Jahresberichte aus den Abteilungen folgten, wobei Achim Liebl einen kurzen Bericht über die Fußballjugend abgab. Da es immer weniger Jugendliche gibt, die im Ort Fußball spielen, sind diese in den Nachbarvereinen aktiv, mit denen Spielgemeinschaften von der B-Jugend bis hin zu den Bambinis bestehen. Holger Karle erstattete den Bericht der Abteilung Fußball, die derzeit sportlich gut unterwegs sei. Nach einem siebten Tabellenplatz in der vergangenen Runde belegt man derzeit in der laufenden Verbandsrunde den achten Platz. Das Ziel müsse es sein, so schnell wie möglich die Punkte für den Klassenerhalt zu sichern. Man sei , so Karle, auf einem guten Weg. Über die sportliche Bilanz der Abteilung Tischtennis berichtete Roland Nentwig, der betonte, dass das Jahr 2017 eher unauffällig gewesen sei.

In der Sparte Tischtennis waren im Erwachsenenbereich 2017 insgesamt 31 Spieler im Verband gemeldet, davon waren 19 Mann in den drei gemeldeten Mannschaften aktiv, die in ihren Ligen erfolgreich waren. Die 1. Mannschaft befindet sich derzeit auf dem dritten, die 2. Mannschaft auf dem 5. Tabellenplatz und die 3. Mannschaft auf dem 7. Tabellenplatz.

Eine Bilderbuchkarriere erlebte Helmut Zimmermann, mit seinen 80 Jahren. Nentwig bedankte sich bei ihm für die jahrelange Unterstützung.

Rückblick vieler Sparten

Dieter Kautzmann ließ die Erfolge der Tischtennisjugend Revue passieren, bei der es weiter aufwärts geht. In der vergangenen Saison konnte die Schülermannschaft U 15 einen hervorragenden zweiten Tabellenplatz in der Kreisliga belegen.

Die Jugendmannschaft U 18, die in der gesamten Kreisliga Buchen/Tauberbischofsheim spielt, steht auf dem ersten Platz. Erfolge gab es auch bei den Bezirksmeisterschaften.

Hildegard Gerner berichtete über die Aktivitäten der Seniorenturnerinnen. Im September erfolgte ein Ausflug nach Heidelberg und im Herbst eine Besichtigung der Residenz „Sonneneck“ in Osterburken. Mit dem Besuch der Übungsstunden der 16 Turnerinnen zeigte sich die Übungsleiterin sehr zufrieden.

Den Jahresbericht der Abteilung Damenturnen erstattete Johanna Frank. Jeden Montag treffen sich 20 Damen zum Turnen in der Halle. Zudem helfen die Damen bei Events im Verein tatkräftig mit.

Die Jazzgymnastik-Gruppe „Sport“ trifft sich wöchentlich in der Halle. Zu den Stunden kommen rund zehn Frauen aus verschiedenen Ortschaften, berichtete Tina Geiger. Die zweite Gruppe der Abteilung besteht aus der Schautanzgruppe. Sie hatte Auftritte bei verschiedenen Fastnachtsveranstaltungen. Unter der Regie von Birgitt Schlander wurde erstmals eine Kinderfastnacht durchgeführt. Den Bericht der Abteilung Freizeitsport gab Helmut Stätzler. Mirjam Hodel leitet die Abteilung Badminton, die in Rosenberg spielt und der 23 Spieler angehören. Für das Sportabzeichen ist Volker Merz zuständig. 2017 haben 32 Personen bei 31 Abnahmeterminen das Sportabzeichen abgelegt.

Der Kreis der Radfahrer setzt sich aus 37 Personen zusammen. Tischtennis wird in der Zeit von November bis März gespielt, wenn wetterbedingt kein Radfahren möglich ist. Von Oktober bis April treffen sich die Freizeitsportler sonntagnachmittags zum Wandern. An 34 Tagen fanden diese Wanderungen statt. 2017 machten insgesamt 29 Personen von diesem Angebot Gebrauch.

Von der Abteilung Kinderturnen und Ferienprogramm berichtete Birgitt Schlander. Derzeit gebe es kein wöchentliches Kinderturnen. Trotzdem werde das Ferienprogramm angeboten, das von den Kindern gut angenommen wurde.

Nach der Aussprache erfolgte die einstimmige Entlastung des Gesamtvorstandes durch Ortsvorsteher Jürgen Fuchs, der sich für die vielen Aktivitäten des Vereins bedankte und ihn als „Hauptschlagader“ im Ort bezeichnete. In seiner Vorschau ging Vorsitzender Graser auf die bevorstehenden Termine ein. Er appellierte an die Jugend des Dorfes, in den Verein einzutreten und diesen zu unterstützen, wo viele sportliche Aktivitäten möglich sind. F

