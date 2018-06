„Strecke wird stiefmütterlich behandelt“

Anzeige

Der Knackpunkt liege darin, dass das Land die Züge bestellen und bezahlen müsse, wovon bislang vornehmlich die Ballungsräume profitierten. Das werde mit hohen Fahrgastzahlen begründet, die auf dem Land nicht erreicht werden.

Aber wer, so der Bürgermeister, als politisches Ziel „gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und ländlichem Raum“ ausgebe, der müsse sich daran auch messen lassen. Deshalb forderten die Bürger an der Bahnstrecke nach Würzburg eine deutliche Verbesserung der Vertaktung gerade im Abschnitt Osterburken-Lauda, denn dieser Teil der Frankenbahn werde besonders stiefmütterlich behandelt.

Eine solche Stundenvertaktung mit Regionalbahnen an vorhandenen Haltepunkten wäre ein erster bedeutender Schritt und eine spürbare Aufwertung für Rosenberg. „Das ist machbar“, ist Baar überzeugt, man müsse es nur wollen. So freute er sich, dass viele Rosenberger gekommen waren, die mit ihrem Applaus diese Forderung unterstützten.

Sonderfahrt am 7. Juli

Wenn das Vorhaben jedoch gelingen solle, müsse Einfluss auf die Politik genommen werden. Am Samstag, 7. Juli, werde eine Sonderfahrt zwischen Osterburken und Lauda stattfinden mit Kundgebungen in beiden Städten. Ein Haltepunkt sei auch in Rosenberg, Baar bat die Bürger, sich zahlreich zu beteiligen. Die Trommelgruppe „Dagadu“, die am Samstag dabei war, werde auch diese Fahrt begleiten.

Edgar Wenisch informierte über die Ziele der Initiative „Frankenbahn für alle“. Alle Bahnhalte an der Strecke Osterburken-Würzburg sollten dauerhaft reaktiviert werden – mit entsprechenden Investitionen in Infrastruktur durch alle Beteiligten. Eine weitere Forderung ist ein Stundentakt bis nach Würzburg, mit zeitnahen Anschlüssen zum überregionalen Bahnverkehr in Osterburken, Lauda und Würzburg.

Vielfältig sind die Gründe: Man wolle die Menschen vor Ort halten und das Pendeln erleichtern. Aktuell gebe es täglich 12 000 Pendlerfahrten im Raum Rosenberg-Ahorn-Boxberg, davon alleine in Rosenberg mehr als 1300. Um die Forderungen durchsetzen zu können, bedürfe es vieler aktiver Mitstreiter. „Wenn nicht jetzt, wann dann?“, sagte Benisch und verwies ebenfalls auf die Sonderfahrt am 7. Juli. Dies sei eine Chance, dass sich etwas tut, deshalb seien alle aufgerufen, an diesem Tag gemeinsam für den Stundentakt zu kämpfen. Ansonsten werde die Region endgültig abgehängt. Zum Schluss unterstrich die Trommelgruppe „Dagadu“ die Forderungen noch lautstark. F

