Sven Baumann führt das Gremium in Rosenberg an

Rosenberg.In der konstituierten Sitzung am Donnerstag wurde der Ortschaftsrat in Rosenberg wieder eingeführt. Nach über 30 Jahren hat Rosenberg damit wieder einen eigenen Ortschaftsrat.

In mehr als zwei Jahren Vorbereitung, in etlichen Gesprächen mit den Bürgern, Gemeinderäten und dem Bürgermeister wurde der Weg für die Neugründung geebnet.

Mit der Kommunalwahl Ende Mai wurden Sven Baumann, Alexander Ullrich, Peter Beuschlein, Matthias Brand sowie Reinhold und Jan Griebaum von den Bürgern in das Gremium gewählt. Für Donnerstag lud Reinhold Griebaum als ältestes Mitglied die Ortschaftsräte und die Bevölkerung zur konstituierenden Sitzung ein. Zahlreiche Bürger und Gemeinderäte sowie Bürgermeister Ralph Matousek fanden sich im Rathaussaal ein.

Nach einer kurzen Begrüßung durch Reinhold Griebaum, erfolgte die Feststellung, dass keine Hinderungsgründe für die Ernennungen vorliegen. Griebaum nahm daraufhin die Vereidigung seiner fünf Kollegen vor. Im Anschluss vereidigte Sven Baumann noch Reinhold Griebaum. Damit war der erste Ortschaftsrat nach über 30 Jahren offiziell eingeführt.

Bürgermeister zeigt Chancen auf

Bürgermeister Matousek bedankte sich bei den Räten für ihr Engagement für die Gemeinde und dem Kernort Rosenberg. Gleichzeitig verwies er auf die Pflichten und Herausforderungen, die auf den Rat zukommen. Er zeigte aber auch auf, welche Chancen und Potentiale sich daraus ergeben können. Viele Projekte seien bereits angelaufen oder in der Planung, doch bei einem Neustart sei nicht alles so schnell umsetzbar. Man benötig noch eine gewisse Findungsphase.

Matousek wünschte dem Ortschaftsrat ein gutes Gelingen und freute sich auf ein gute Zusammenarbeit. Im Anschluss erfolgten die Wahlen zum Ortsvorsteher und seines Stellvertreters. Das Gremium beschloss einstimmig, die Wahl öffentlich mit Handzeichen zu vollziehen. Zunächst wurde Sven Baumann als Ortsvorsteher vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Danach erfolgte die Wahl von Alexander Ullrich zu dessen Stellvertreter, die ebenfalls einstimmig ausfiel. Nach einer kleine Gratulationsrunde hatten die Bürger die erste Gelegenheit, ihre Wünsche und Anregungen vorzutragen. Etliche Ideen wurden ausgetauscht und erste Helfer fanden sich auch bereits.

Siggi Nies erklärte sich bereit, die Anlage am Lindenbrunnen zu pflegen und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und dem Ortschaftsrat herzurichten. Zum Abschluss stießen alle Anwesenden auf die Neugründung des Ortschaftsrates an und ließen die erste öffentliche Sitzung gemütlich ausklingen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019