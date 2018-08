„Tanzworkshop“ mit umfangreichem Programm absolviert

Rosenberg.Im Rahmen des Rosenberger Ferienpogramms fanden sieben tanzbegeisterte Mädchen den Weg zur Sporthalle, um am „Tanzworkshop“ teilzunehmen. Aus privater Initiative heraus hatte Pia Hertl ein umfangreiches und anspruchsvolles Programm zusammengestellt. Zu den modernen Rhythmen wurde ein sorgfältig choreographierter Tanz einstudiert, bei dem sogar eine Hebefigur integriert war. Die Kinder hatten viel Spaß beim Einüben der Tanzschritte. Mit „Matten-Rutschen“ kam der Spaß am Ende nicht zur kurz. Zur Abkühlung in der heißen Sporthalle gab es vom Heimat- und Kulturverein für alle ein Eis sowie gekühlte Getränke. Bild: Helmut Frodl

