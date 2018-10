Termine der Rosenberger Vereine koordiniert

Rosenberg.Viele sportliche und kulturelle Veranstaltungen stehen 2019 auf dem Kalender der Gemeinde Rosenberg. Die Vertreter der Vereine trafen sich im Rathaus, um unter der Leitung von Carina Löw die Koordination vorzunehmen. Bei keinem der Vereine in der Gemeinde wird ein Jubiläum gefeiert. Die Termine im Einzelnen:

Gerümpelturnier und Winterparty

Januar: 10. Ordensfest der NZRM im Gasthaus „Löwen“; 13. A-Jugend Hallenturnier in der Sporthalle Rosenberg; 19. und 20. Gerümpelturnier des TSV Rosenberg in der Sporthalle Rosenberg; 21. Verabschiedung von Bürgermeister Gerhard Baar und Amtseinführung von Bürgermeister Ralph Matousek in der Sporthalle Sindolsheim; 26. Winterparty der SpVgg Sindolsheim im Hallenanbau, D-Jugend Hallenturnier in der Sporthalle Rosenberg.

Februar: 2. D-Jugend-Hallenturnier in der Sporthalle Rosenberg, 15. FCT Kinderfastnacht im Dorfgemeinschaftshaus; 16. FCT Fastnacht im Dorfgemeinschaftshaus; 17. Ferkelball der NZRM Rosenberg in der Halle Sindolsheim; 23. NZRM Säuliball in der Halle Sindolsheim; 27. NZRM Seniorenfastnacht im Bürgersaal des Rathauses.

März: 1. Kinderfastnacht der SpVgg Sindolsheim in der Halle; 2. Fastnachtsveranstaltung der SpVgg Sindolsheim in der Halle; 9. Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Hirschlanden im Gerätehaus; 10. Jahreshauptversammlung der Sängergruppe I in der Sporthalle in Sindolsheim; 16. Schlachtfest der Freiwilligen Feuerwehr Hirschlanden im Gerätehaus; 24. Generalversammlung der SpVgg Sindolsheim im Gasthaus „Rajas“ Feinschmecker;

April: 30. Maibaum stellen des Kulturvereins Schluckspechte am Dorfgemeinschaftshaus.

Mai: 1. Maiwanderung des Schützenvereins Sindolsheim; Maibaumfest des TSV Rosenberg auf dem Schulhof; Silayan Group Fest der Mutter Gottes in Mettelheim; 12. Evangelische Kirchengemeinde Rosenberg und Sindolsheim, Gottesdienst der Konfirmation; 19. Evangelische Kirchengemeinde Sindolsheim, Konfirmation in der evangelischen Kirche Sindolsheim; 26. Evangelische Kirchengemeinde Rosenberg Konfirmation in der evangelischen Kirche Rosenberg; Tag der Feuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Hirschlanden am Gerätehaus; Kommunal - und Europawahl.

Juni: 12. Blutspendetermin des DRK-Ortsverband Rosenberg in der Sporthalle Sindolsheim; 15., 16. und 17. Sportfest des FC Teutonia Hirschlanden; 21., 22. und 23. Tage des Sports der SpVgg Sindolsheim; 28. Sonnwendfeuer des Heimat- und Kulturvereins Rosenberg auf der Fohlenweide.

Oktoberfest und Kerwe

Juli: 5., 6.,7. und 8. Sportfest des TSV Rosenberg; 19. Abschlussfeier der Grundschule Rosenberg in der Sporthalle Sindolsheim; 20. Serenade der Chorgemeinschaft Forhsinn Sindolsheim im Hallenanbau der Sporthalle.

September: 6., 7. und 8. Marktstraßenfest des Förderverein Heimat- und Kultur Sindolsheim; 14. Jugendoktoberfest des TSV Rosenberg auf dem Sportgelände in Rosenberg; 15. Weißwurstfrühstück der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Hirschlanden im Gerätehaus.

Oktober: 10. Jahreshauptversammlung der NZRM im Gasthaus Löwen in Rosenberg; 12. Oktoberfest der Silayan Group in der Sporthalle Sindolsheim; 19. Hammeltanz der NZRM; 20. Kerweveranstaltungen des FCT Hirschlanden im Dorfgemeinschaftshaus, TSV Rosenberg im Sportheim; SpVgg Sindolsheim in der Sporthalle und För-derverein Bürgerhaus Bronnacker im Bür-gerhaus; 26. Freundschaftssingen der Chorgemeinschaft Sindolsheim in der Sporthalle.

November: 10. Fastnachtseröffnung der NZRM im Schulhof Rosenberg; 15. NZRM + TSV Aprés Ski Veranstaltung am Sportgelände Rosenberg; 16. Vereinsvergleichsschießen des Schützenvereins Sindolsheim im Schützenraum des Vereins; 30. Silayan Group Weihnachtsfeier in der Sporthalle Sindolsheim; FC Teutonia Weihnachtsfeier im Dorfgemeinschaftshaus; Weihnachtsmarkt des Heimat- und Kulturvereins Ro-senberg im Schulhof in Rosenberg.

Dezember: 7. Weihnachtsfeier der SpVgg Sindolsheim in der Sporthalle Sindolsheim; 14. Weihnachtsfeier des TSV Rosenberg im Sportheim.

