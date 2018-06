Tischtennisjugend beim Tag des Sports ausgezeichnet

Anzeige

Sindolsheim.Bei den „Tagen des Sports“ der SpVgg Sindolsheim wurde eine Abteilung des Vereins besonders gewürdigt, deren Spiele nicht auf dem grünen Rasen, sondern mit einem kleinen Tischtennisball aus Zelluloid auf einer grünen Platte ausgetragen werden.

Besondere Leistung

Am Samstagabend wurden die jungen Spieler der Tischtennisjugend geehrt, die in der Bezirksklasse Tauberbischofsheim/Buchen ungeschlagen mit 32:0 Punkten Meister geworden sind. Der stellvertretende Abteilungsleiter und Bezirksjugendwart Dieter Kautzmann würdigte in seiner Ansprache diese besondere Leistung des Tischtennisteams und gratulierte zu diesem besonderen Erfolg.

Wie er betonte, sehe man an dieser Leistung, dass die sehr gute Jugendarbeit im Verein Früchte trage, denn ohne einen Punktverlust wurde die Meisterschaft erreicht. Somit steigt die Mannschaft in die nächst höhere Spielklasse auf.