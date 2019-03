Traditionsverein wird zum Jahresende aufgelöst

Rosenberg.Die Stimmung bei der Generalversammlung des Gesangvereins 1858 Rosenberg war schon etwas gedrückt, denn es stand für den bedeutenden Kulturträger der Gemeinde als unangenehmer Punkt die „Auflösung des Vereins“ auf der Tagesordnung.

Dem von der Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, Waltraud Herold, gemachten Vorschlag, die Auflösung nochmals zu überdenken und zwei Jahre auszusetzen, folgten die Mitglieder nicht. So nahm die Versammlung letztendlich ein trauriges Ende: Der Traditionsverein wird nach 161 Jahren zum Jahresende aufgelöst.

Mit zwei Liedern unter Leitung von Dirigent Volker Graseck wurde die Versammlung eröffnet. Vorsitzender Eugen Schweizer begrüßte neben den Sängern zahlreiche Gäste, darunter Rosenbergs Bürgermeister Ralph Matousek sowie die Präsidentin des Sängerbundes Badisch-Franken, Waltraud Herold.

Diese überbrachte in ihrem Grußwort letztmals die Grüße des Präsidiums und bedankte sich für das Engagement der Sänger. Was sie sehr bewege, sei, dass der Chor in Rosenberg aus Mangel an Sängern das Chorsingen aufgeben müsse.

„Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn die Vereinsarbeit, wie nach den Statuten möglich, zwei Jahre ruhen würde, um sich dann wieder zu finden, um projektmäßig zu singen“, so Herold, die hinzufügte, dass es schade wäre, wenn die Mitglieder des Chores, die gerne gesungen haben, einfach aufgeben würden. „Geht in die Nachbarschaft und singt weiter“, sagte die sichtlich enttäuschte Präsidentin.

Bürgermeister Ralph Matousek würdigte in seinem Grußwort die Leistungen des Vereins. Höhepunkt sei im vergangenen Jahr das 160-Jahr-Jubiläum im Saal des Rathauses gewesen. Matousek bezeichnete den Verein als großen und wichtigen Kulturträger in der Gemeinde. Nachdenkliche Worte gab es von ihm zur geplanten Vereinsauflösung – „eine schwerwiegende Entscheidung“.

„Schwerer Gang“

Werner Vogt, Vorsitzender der Chorgemeinschaft Sindolsheim, betonte, dass die geplante Auflösung ein „schwerer Gang“ für den Verein sei. Eine solche große Tradition gebe man nicht gerne auf. Den Sängern, die gerne weitersingen möchten, stünden die Türen nach Sindolsheim offen. Die Vorsitzende des Sängerbundes Hirschlanden, Gerda Herrmann, bot den Mitgliedern des Gesangvereins an, auch im Sängerbund Hirschlanden weitersingen zu können.

Wie Vorsitzender Schweizer in seinem letzten Tätigkeitsbericht betonte, gehören dem Verein derzeit 23 Sänger, darunter 15 Frauen. Hinzu kommen 35 passive Mitglieder.

Der Chor verzeichnete im abgelaufenen Vereinsjahr 63 Aktivitäten, darunter 32 Singstunden und 14 öffentliche Auftritte. Hinzu kommen noch zwölf Besuche bei Mitgliedern, verschiedene Termine wie Versammlungen, Jahresausflug, Grillfest, Apres-Ski-Party sowie Besuche bei befreundeten Vereinen.

2018 stand der 160-jährige Geburtstag des Vereins im Mittelpunkt der Aktivitäten. Beim Gruppensingen der Sängergruppe I in Osterburken wurden zwei Lieder gesungen. Umrahmt wurde der ökumenische Gottesdienst beim Sportfest des TSV. Das Grillfest fand im Sportheimanbau statt.

Bei der Apres-Ski Party hatte der Verein wieder tatkräftig mitgeholfen. Der Volkstrauertag am Ehrenmal im alten Friedhof wurde ebenso umrahmt wie auch der Weihnachtsmarkt. Beim Adventskonzert in der evangelischen Kirche Rosenberg präsentierte sich der Chor mit zwei Liedvorträgen.

Die eigene Weihnachtsfeier im Singraum, ein Arbeitseinsatz für die NZRM sowie die Teilnahme an der Hauptversammlung des Sängerbundes Badisch Franken in Sindolsheim rundeten zudem die Aktivitäten ab. Vielen Mitgliedern wurde zu den feierlichen Geburtstagen ein Ständchen gesungen, und zahlreiche Trauerfeiern wurden gesanglich umrahmt.

In seinem Bericht bedankte sich Dirigent Volker Graseck für den guten Besuch der Singstunden und bei allen Mitgliedern und dem Vorstandsteam für die stets gute Zusammenarbeit. Beim bevorstehenden Gruppensingen werde man gemeinsam mit dem Gesangverein Merchingen auftreten. Die geplante Auflösung des Vereins bezeichnete Graseck als sehr bedauerlich.

Kassenwartin Senta Nies berichtete über die geordneten Finanzen des Vereins. Corinna Beckmann und Imelda Brand bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Wie Vorsitzender Schweizer beim nächsten Punkt – „Auflösung des Vereins“ – erläuterte, habe man sich im Vorstand mehrmals mit diesem Thema befasst. In Zukunft könne man die öffentlichen Auftritte nicht mehr so wahrnehmen. Selbst bei den Chorproben gebe es bereits erhebliche Probleme, da altersbedingt nicht mehr viele Sänger anwesend seien. Der Altersdurchschnitt läge schon weit über 70 Jahre.

Diesen Punkt stellte Schweizer zur Diskussion. Ein Mitglied sprach auch die mangelnde Unterstützung durch die Bevölkerung an, da die gezeigten Leistungen nicht anerkannt würden. Zudem brachten die immer wieder durchgeführten Mitgliederwerbeaktionen keinen Erfolg. Das alles sei frustrierend, weshalb man, so traurig es auch sei, einen Schnitt machen müsse. Die richtige Lösung, so Schweizer, sei, jetzt einen Schlussstrich zu ziehen.

In der anschließenden Abstimmung sprachen sich bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme die Mitglieder für die Vereinsauflösung zum 31. Dezember aus.

Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig, wie auch die Wahl der Liquidatoren Senta Nies, Detlef Ritter und Eugen Schweizer. Das noch zum Jahresende vorhandene Vereinsvermögen soll an verschiedene Vereine des Dorfes gespendet werden.

Mit dem Schlusswort des Vorsitzenden endete eine historische und letzte Versammlung des alt-ehrwürdigen Kulturträgers im Ort, den es in dieser Form nach mehr als 160 Jahren nicht mehr geben wird.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.03.2019