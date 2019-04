Traktor geriet auf einem Aussiedlerhof bei Rosenberg in Brand

Rosenberg.Noch unklar ist die Ursache eines Brandes, bei dem am Montagabend auf einem Aussiedlerhof in der Nähe von Rosenberg ein Traktor stark beschädigt wurde. Ein Zeuge hatte das Feuer kurz nach 18 Uhr entdeckt und erste Löschversuche gestartet. Erst ein starkes Aufgebot an Einsatzkräften der Feuerwehr konnte das Feuer löschen und das Übergreifen der Flammen auf die Scheune, in der das Arbeitsgerät abgestellt war, verhindern. Die Fahrerkabine des Deutz-Traktors wurde zerstört. Beamte des Polizeipostens Adelsheim versuchen nun herauszufinden, wie es zu dem Feuer kommen konnte. Über die Schadenshöhe kann laut Polizei noch keine Aussage getroffen werde. Bild: Helmut Frodl

