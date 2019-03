Um Wohl der Heimatgemeinde stets bemüht

Rosenberg.Rosenberg trauert um den geschätzten Einwohner Alfred Hagenbuch, der am Freitag im Alter von 78 Jahren verstorben ist.

Alfred, der im Ort „Freddi“ gerufen wurde, war der Bruder von Alt-Bürgermeister Arno Hagenbuch – und wie dieser immer um das Wohl seiner Heimatgemeinde besorgt und bemüht. So war er viele Jahre als verlässlicher Mitarbeiter für die Fränkischen Nachrichten im Einsatz und berichtete in Wort und Bild von Ereignissen in Rosenberg. Erst als seine Krankheit ihn zu stark handicapte, musste er diese Tätigkeit schweren Herzens aufgeben.

Beruflich war Alfred Hagenbuch bis zu seiner Rente für das Krankenversicherungs-Unternehmen Debeka über Jahrzehnte in leitender Funktion tätig.

Alfred Hagenbuch hinterlässt seine Ehefrau Roswitha und die beiden Kinder Jeannette und Dirk mit Familien. Tochter Jeannette und ihre Familie blieben in Rosenberg, während Sohn Dirk bereits vor Jahren nach Schwedisch-Lappland auswanderte.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung von Alfred Hagenbuch findet am Freitag, 29. März, ab 13 Uhr auf dem Rosenberger Friedhof statt.

