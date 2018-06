„Unbändigen Gemeinschaftswillen“ gelobt

Anzeige

Nach dem Gottesdienst in der Festhalle, der vom Spontanchor Boxberg unter der Leitung von Stefan Rauch umrahmt wurde, nahmen Ortsvorsteher Jürgen Fuchs und Bürgermeister Gerhard Baar im Beisein vieler Bürger die Einweihung des neuen, auf dem Sportgelände erbauten Kinderspielplatzes vor, der finanziell durch die Fanta-Initiative unterstützt wurde (Bericht folgt).

Zahlreiche Ehrengäste

Im Beisein zahlreicher Ehrengäste, darunter zahlreiche Ehrenmitglieder, eröffneten die beiden Vorsitzenden Karl Graser und Achim Liebl die von Dorfchronistin Christa Häfner in der Sporthalle zusammengestellte Bilderausstellung zum Sportplatzbau, in der sie den Besuchern Schriften und Bilder aus der Bauzeit und der Sportplatzeinweihung präsentierte.

Wie Vorsitzender Graser einleitend sagte, gibt es aus der Bauzeit vor 50 Jahren fast keine Fotos. Von der Einweihung des Sportgeländes beim ersten SpVgg-Sportfest in der Vereinsgeschichte im Jahr 1968 waren einige Bilder vom montäglichen Fußballspiel Kleintierzuchtverein gegen Häfner-Bau zu sehen.

Zurückblickend auf die Vereinsgründung 1964, so Graser, war schon damals unter den Fußballern klar, dass ein Sportplatz gebaut werden müsse. Der Zuspruch der Dorfbewohner sei ebenfalls gegeben gewesen.

Unter der tatkräftigen Mithilfe des damaligen Vorsitzenden Joachim Dörr und des Bürgermeisters Karl Hambrecht wurden zwei Alternativstandorte ausgewählt, und man einigte sich schließlich auf den jetzigen Standort. Mit dem Bau wurde am 18. September 1966 begonnen. Der Kostenvoranschlag für das große Bauprojekt lag bei 72 000 Mark. Er wurde dank der vielen Eigenleistungen von Vereinsmitgliedern und Bürgern sowie danke der tatkräftigen Unterstützung des ortsansässigen Bauunternehmers August Häfner eingehalten. Nach zwei Jahren Bauzeit wurde 1968 die Einweihung gefeiert.

Grasers Ausführungen ergänzte der zweite Vorsitzende Achim Liebl dahingehend, dass der Platz heute noch recht flott aussehe. Er sei widerstandsfähig, habe aber nicht den „tollsten Rasen“, doch der Verein verfüge über eine sehr schöne Sportanlage. Liebl leitete dann zur zweiten in der Halle präsentierten Bilderausstellung „20 Jahre Kinderferienprogramm“ über.

Er bezeichnete das von der SpVgg seit 20 Jahren angebotene Programm als festen Bestandteil im Dorfgeschehen, an dessen Aktionen die Kinder und Jugendlichen gerne teilnehmen. Er dankte den Initiatorinnen der „ersten Stunde“. Heute engagieren sich Tina Geiger, Kristina Müller, Birgitt Schlander und Mareike Frank. Wie Liebl weiter ausführte, war die SpVgg damals bei der Veranstaltung von Ferienprogrammen Vorreiter in der Region. Die Kinder, die sich an den ersten angebotenen Aktionen beteiligten, sind, so Liebl heute „die Stütze des Vereins“. Die Konzeption sei sehr gut und das Programms beliebt. Sein besonderer Dank galt den handelnden und kreativen Köpfen. Viele Bilder in der Ausstellung erinnerten an diese Anfangszeit.

Ortsvorsteher Jürgen Fuchs beglückwünschte den Verein zu den beiden Jubiläen, verbunden mit den interessanten Ausstellungen. Vor 50 Jahren sei der Grundstein für eine erfolgreiche Vereinsgeschichte der SpVgg Sindolsheim gelegt worden, denn aus zahlreichen „kleinen Krautgärten“, so Fuchs, entstand das neue „Wohnzimmer“ für die Fußballer der Spielvereinigung, der eigene Sportplatz.

Seit dieser Zeit durchlebe man gemeinsam große Erfolge und kleine Misserfolge auf dem Platz, der ein Treffpunkt für Jung und Alt sei. Der Abteilung Fußball wünschte er, dass diese Tradition noch Jahrzehnte anhalte und dass man noch viele Erfolge feiern könne. Zum Projekt Ferienprogramm sagte der Ortsvorsteher, dass sich seit 20 Jahren engagierte Einwohner Gedanken machen, wie man den Kindern die Sommerferien versüßen könne. Die Eltern wüssten, dass die Kinder bei der SpVgg gut aufgehoben seien. Fuchs bedankte sich bei allen, die das Programm ermöglichen. „Solche Jubiläen können nur gefeiert werden, wenn viele für den Verein hart arbeiten, wie es beim Sportverein der Fall ist“, so Fuchs abschließend.

Bürgermeister Gerhard Baar beglückwünschte die SpVgg zu diesen beiden besonderen Programmpunkten im Sportfestprogramm. Die Herstellung des Sportplatzes sei für den noch jungen Verein eine „Herkulesaufgabe“ und eine besondere Herausforderung gewesen, sagte Baar. Die Investition sei nur durch die tatkräftige Unterstützung der Mitglieder und Bürger möglich gewesen, was für einen „unbändigen“ Gemeinschaftswillen spreche. Ohne die Unterstützung von August Häfner wäre der Bau des Sportplatzes nicht möglich gewesen, war sich Baar sicher. Auch den Organisatoren des alljährlichen, abwechslungsreichen Ferienprogramms zollte er höchsten Respekt. F

