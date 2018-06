Unfall nach Ausweichmanöver

Anzeige

Sindolsheim.Hinweise zu einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Bofsheim und Sindolsheim ereignete, erhofft sich das Polizeirevier Buchen.

Mazda mitten auf der Fahrbahn

Kurz vor Sindolsheim kam dem 18-jährigen Lenker eines Ford Focus ein schwarzes Cabriolet der Marke Mazda mitten auf der Fahrbahn entgegen.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der 18-Jährige nach rechts auf den Grünstreifen aus. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses geriet nach links in den Hang und überschlug sich dort. Der junge Mann wurde leicht verletzt, am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.