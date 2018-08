Vieles über Umgang mit Vierbeinern gelernt

Rosenberg.Bei Sonnenschein fand das Kinderferienprogramm des Hundesportvereins Bauland mit der Aktion „Spiel und Spaß mit und um den Hund“ auf dem Hundeplatz bei der Sindolsheimer Talmühle statt.

Unter der Leitung von Jugendwartin Chiara Gärtner, die von zahlreichen Vereinsmitgliedern und zehn Hunden unterstützt wurde, gab es für die 19 Mädchen und Jungen vieles zu erleben.

Zu Beginn wurden die Kinder mit den wichtigsten Regeln im Umgang mit Hunden vertraut gemacht. Anschließend durften sie ihr dabei erworbenes „Wissen“ auf dem Platz mit den Hunden und deren Haltern in die Praxis umsetzen.

In der Pause gab es Kuchen, Muffins und Kekse sowie Getränke zur Stärkung. Danach ging es weiter mit Basteln: Die Kinder durften ihre Hand- oder Fußabdrücke und die eines Hundes mit Fingerfarben auf ein Blatt „drucken“ – und dieses als Erinnerung an den schönen Aktionstag mit nach Hause nehmen. Am Ende der Aktion traten die Kinder beim Sackhüpfen und Dosenwerfen gegeneinander an, und jeder durfte sich ein Geschenk aussuchen. Auch den Mitgliedern des Vereins machte dieser Tag viel Spaß und sie freuen sich darauf, im nächsten Jahr wieder am Rosenberger Kinderferienprogramm teilzunehmen. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.08.2018