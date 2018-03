Vorsitzender Martin Scheffel im Amt bestätigt

Anzeige

Der Vorstand traf sich zu sieben Vereinssitzungen, wo die aktive Vereinstätigkeit besprochen wurde. Das geplante Apfelblütenfest musste wegen Kälte und Regen leider ausfallen. Eine Info-Tafel am ehemaligen Rosenberger Schloss wurde auf Initiative von Historiker Dr. Helmut Neumaier aufgestellt. Damit bleibt ein wichtiges Kulturgut der Gemeinde unvergessen. Für die Ortseingänge habe man, so die Schriftführerin, noch kleine Begrüßungsschilder an den Radwegen ergänzt.

Das Sonnwendfeuer sei wieder einmal grandios gewesen. Man hatte ein schwedisches Motto mit passenden Speisen und Getränken gewählt. Die Trommelgruppe „Sambanditos“ präsentierte sich mit einer musikalischen Einlage. Im Sommer wurde ein neuer größerer Pavillion angeschafft und die DRK-Ortsgruppe wurde bei der Anschaffung eines neuen Einsatzfahrzeuges unterstützt.

Insektenhotels gebaut

Das Ferienprogramm konnte mit zehn verschiedenen Attraktionen aufwarten. Zwei Veranstaltungen mussten mangels Anmeldungen ausfallen. Die Mitglieder bastelten zudem 15 Insektenhotels. Einer der Höhepunkte im Vereinsleben 2017 war die Einweihung der Bücherzelle am Bahnübergang.

Silke Stumpf be-dankte sich bei Werner Nies für die Einbauten und allen Helfern, die beim Aufstellen und der Einweihungsfeier geholfen haben. Das geplante Herbstfest musste abgesagt werden. Die Idee eines Weinfestest wird aber im kommenden Jahr weiterverfolgt.

Feuershow begeisterte

Ein weiterer Höhepunkt war der Weihnachtsmarkt mit Fotoausstel-lung. Der Verein war wieder mit einem Stand beteiligt, an dem die Mitglieder ihre schmackhaften, selbst hergestellten Mandeln verkauften. Der Abschluss-Höhepunkt war die Feuershow der „Fairy Elements“, welche die Besucher begeisterten.

Vorsitzender Martin Scheffel dankte den Mitgliedern für die geleistete Arbeit und das gute Miteinander im Verein und leitete zum Kassenbericht über, den Elisabeth Gräf vortrug.

Sie gab detaillierteAuskünfte über die einzelnen Positionen. Die Finanzlage des Vereins ist geordnet und sehr erfreulich.

Präsente für Beisitzer

Die beiden Kassenprüfer Katrin Weimer und Detlev Ritter bescheinigten der Kassiererin eine einwandfreie Kassenführung. Insbesondere dankte der Vorsitzende seinem Stellvertreter Siegfried Stumpf für die gelegentliche Vertretung.

Einen besonderen Dank richtete er auch an die beiden ausscheidenden Beisitzer Gerd Gräupl und Mehmet Mentese. Beide erhielten ein Präsent und einen kräftigen Applaus für ihren Einsatz.

In seinem Grußwort bedauerte Bürgermeister Gerhard Baar, dass die Resonanz der Bevölkerung an der Generalversammlung des Heimat- und Kulturvereins so gering sei und nicht mehr Teilnehmer erschienen sind.

Für Gemeinwohl bedeutend

Baar unterstrich die Bedeutung des Vereins für das Gemeinwohl des Dorfes, wofür er, wie er sagte, sehr dankbar sei.

Er erinnerte nochmals an die langjährigen Aktiven Helmut Schweizer und Walter Nies jun. und bedankte sich auch für das Abhalten des alljährlichen Weihnachtsmarktes, der für den Verein einen finanziellen Verlust bedeutete.

Unter Punkt Verschiedenes erinnerte Vorsitzender Martin Scheffel nochmals an das Wirken von Helmut Schweizer, der für alle Mitglieder auch ein Vorbild gewesen sei. Seine helfende Hand fehle an allen Ecken und auch seine Persönlich-keit werde allen fehlen.

Mitglied Kurt Albrecht schlug vor, die Generalversammlung auf einen anderen Termin zu verlegen, etwa auf einen Sonntagnachmittag um dem mangelnden Interesse entgegenzuwirken.

Der Vorsitzende berichtete über die verschiedenen Vereinsbestrebungen, die alljährliche Hauptversammlung attraktiver zu gestalten und damit höhere Besucherzahlen zu erreichen.

Er stellte dann die geplanten Aktivitäten des Vereins in diesem Jahr vor. So ist am 17. März eine Baumschnittaktion „An der Hälde“ sowie am 15. April ein Apfelblütenfest geplant.

Das Maifest wird am 1. Mai auf dem Schulhof statt-finden und das Sonnwendfeuer am Freitag, 22. Juni. Das kulinarische Thema wird wegen der Fußballweltmeisterschaft Russland sein.

„100 Jahre Schmiede“ 2019

In den Sommerferien wird wie-der ein Ferienprogramm geplant. Im Klosterhof, bei Familie Baumann, findet am Freitag, 24. August, ein „Open-Air-Kino“ statt.

Am 28. September soll ein Kabarett mit Klaus Scholl im Bürgersaal stattfinden und der Weihnachtsmarkt am 1. Dezember.

Für das Jahr 2019 sind in weiterer Planung ein Weinfest und an-lässlich des Jubiläums „100 Jahre Schmiede“ der Familie Zimmermann ein Schmiedefest.

Im kommenden Jahr soll auch das 20-jährige Bestehen des Vereins gefeiert werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 01.03.2018