Vorsorge, die Spaß macht

Rosenberg.Der „Skipping Hearts Workshop“ für die Klassen 3 und 4 an der Grundschule in Rosenberg fand am Dienstag statt. Dabei handelt es sich um ein Seilspring-Projekt der Deutschen Herzstiftung, das den natürlichen Bewegungsdrang fördert, denn: Wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (Bewegung, gesunde Ernährung) pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken.

Sportliches Seilspringen

An Grundschulen wird mit einem kostenfreien zweistündigen Basis-Kurs die sportliche Form des Seilspringens – das „Rope Skipping“ – vermittelt, so auch diese Woche an der Rosenberger Grundschule.

Der Workshop vermittelt zahlreiche Sprungvariationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden können. Bei Interesse kann sich daran ein Aufbau-Training anschließen, das die Kinder auf einen Schulwettkampf vorbereitet.

Antrieb für Integration

Die sportliche Form des Seilspringens eignet sich zur Schulung und Verbesserung motorischer Grundfähigkeiten wie Ausdauer und Koordination. Durch die Teamarbeit wird die Integration körperlich, aber auch sozial schwächerer Kinder vorangetrieben.

Die Erfolgserlebnisse beim Springen motivieren und erhöhen die Freude an der Bewegung.

Am Ende des Workshops fand eine kleine Aufführung durch die Schüler statt, die Eltern durften zuzuschauen. Dann waren die Erst- und Zweitklässler an der Reihe – und durften die Seile ausprobieren.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 16.11.2018