Wertvoller Einsatz für die Heimat

Anzeige

Sindolsheim.Dem „Förderverein Heimat und Kultur Sindolsheim“ steht Thomas Rauscher eine weitere Amtsperiode vor. An die Stelle von Helmut Weidmann, der als Stellvertreter verzichtete, trat Michael Rau. Matthias Fechner und Corinna Schwendemann wurden wiederum als Schriftführer beziehungsweise als Kassenverwalterin bestätigt. Somit war der geschäftsführende Vorstand wieder komplett. Das ergab sich bei der Generalversammlung des Vereins in der Gaststätte „Raja’s Feinschmecker“.

In seinem kurzen Statement betonte Vorsitzender Thomas Rauscher, dass in den Sitzungen des Vorstands über die Gestaltung der Informationstafel an den Ortseingängen Diskussionsbedarf bestand. Letztlich konnte eine gute Lösung gefunden werden, wofür Rauscher Ortsvorsteher Jürgen Fuchs für sein Engagement ein großes Lob aussprach.

Weiter erwähnte er die „Fanta-Aktion“ mit dem Ergebnis: Aufstellung von Spielgeräten auf dem Spielplatz beim Sportplatz. „Mit dem Marktstraßenfest hatten wir wiederum den gewohnten Höhepunkt im Jahresverlauf. Mit neuen Musikanten wurde versucht, mehr Gäste anzulocken, was uns teilweise gelungen ist. Mit dem Angebot der Kirchenkäserei hatten wir ein zusätzliches kulinarisches Angebot, was positiv war“, so resümierend der Vorsitzende. „Im November haben wir an der Gerichtstettener Straße den Hang mit einem Mega-Straßenmäher ausgemäht.“