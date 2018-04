„Wir würden wieder am Girls Day teilnehmen“

Anzeige

Um sich über die Funktionsweise der CNC-Fräsmaschine zu informieren, konnten Tierkreiszeichen gefräst werden. Gleichsam wurden ihnen die gängigen Messwerkzeuge wie Schieblehren erklärt, mit denen Industriemechaniker im Alltag arbeiten. Einen Exkurs in die anspruchsvolle und moderne Technik aktueller Fahrzeuge – in Rosenberg werden aktuell zwei Schaltgetriebetypen für BMW und Mini sowie ein Getriebe für Daimler-Benz produziert, wofür ein aus 70 Maschinen bestehendes Montageband aus dem Rastatter Werk der Daimler AG ins Bauland verlagert werden musste. Die 15-jährige Madlen Knaus aus Rosenberg sowie die zwölfjährige Nele Schneider aus Hettingen hatten viel Freude: „Wir erhielten interessante Einblicke“, erklärte Nele Schneider, während Madlen Knaus von „aufschlussreichen Stationen“ sprach. Fest steht aus ihrer Sicht jedenfalls: „Wir würden jedenfalls beide wieder am ‚Girls’ Day’ teilnehmen!“

Betreut wurden die Mädchen von Auszubildenden der Firma Getrag und den Ausbildern. Einer von ihnen ist Armin Stock, der die Ausbildungen an der CNC-Fräsmaschine betreut und sich vom Konzept des „Girls’ Day“ überzeugt zeigte: „Allein die Tatsache, dass wir bisher bereits 13 junge Frauen in dieser Hinsicht ausbildeten, spricht für den tieferen Sinn dahinter und die hohe Akzeptanz“, ließ er wissen. „Hat ein junger Mensch ein gewisses Interesse an Naturwissenschaft und Technik und ist zur Leistung bereit, stehen ihm in der Branche alle Wege offen – egal ob Junge oder Mädchen“, betonte Armin Stock.

Während die Metallbranche früher als berufliche Heimat von Männern galt, sind heute Frauen ebenfalls sehr gern gesehen: Nicht zuletzt die ergonomische Gestaltung von Arbeitsplätzen spräche dafür, zusehends auch weibliche Bewerber einzustellen. Hier setze der „Girls’ Day“ an: „Wir beteiligen uns schon seit jeher an dem Format und profitieren nicht nur maßgeblich davon, sondern halten den Aktionstag zudem für eine tolle Gelegenheit, auch Werbung für das Unternehmen, die Technik und das Handwerk betreiben zu können“, erklärte Ausbildungsverantwortlicher Gerhard Schmitt und verwies auf positive Erfahrungen: „Wenn sich nach dem ‚Girls’ Day’ Mädchen bei uns für eine Ausbildung bewerben, haben sie sich diesen Schritt in aller Regel sehr gründlich überlegt und geben ihre Bewerbung ganz bewusst ab, weil sie sich gezielt für den Beruf der Industriemechanikerin entschieden haben“, bilanzierte er. Dass der „Girls’ Day“ tatsächlich Mädchen dazu ermutige, sich abseits typischer Rollenbilder zu bewerben, konnte er mit einem Blick auf das kommende Lehrjahr bestätigen: „Im September beginnen bei uns drei Mädchen ihre Ausbildung zur Industriemechanikerin“, freute sich Schmitt. ad

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018