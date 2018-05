Zur positiven Entwicklung beigetragen

Anzeige

Rosenberg.Nach mehr als 33 Jahren erfolgreicher Tätigkeit für die Volksbank Kirnau eG wurde Rosali Rudolf in einer Feierstunde im Beisein von Vorstand und Kollegen in den Ruhestand verabschiedet. Bankvorstand Bernhard Eckert würdigte die Arbeitsleistung von Rudolf, welche zur positiven Entwicklung der Volksbank Kirnau eG wesentlich beigetragen habe.

Rosali Rudolf trat am 1. Januar 1983 in die Volksbank Kirnau eG ein und absolvierte die Ausbildung zur Bankkauffrau. Bereits 1984 leitete sie den Kreditbereich der Hauptstelle Rosenberg und zeichnete in den Folgejahren außerdem für die Ausbildungsbetreuung verantwortlich.

1994 wurde Rudolf die Gesamtverantwortung für den Marktbereich Rosenberg übertragen. Nach der Rückkehr aus der Elternzeit war sie im Bereich Firmenkundenbetreuung und Problemkreditmanagement in der Hauptstelle Osterburken tätig und betreute seit 2017 zudem den Bereich bankeigene Immobilien.