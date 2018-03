1500 Euro für Kinderhospiz gespendet

Anzeige

Seckach.Im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier veranstaltete der Betriebsrat in Zusammenarbeit mit der Werkleitung der Hilite Germany GmbH in Seckach eine Tombola zu Gunsten des Kinderhospizes Neckar Odenwald. Zur Freude aller verdoppelte die Geschäftsführung den Erlös und rundete auf die stolze Summe von 1500 Euro auf. So konnte nun dieser Tage der gesamte Erlös an das Kinderhospiz übergeben werden. Das Bild zeigt von links den Betriebsratsvorsitzenden Zeljko Volarevic, Jürgen Kriege vom Kinderhospiz sowie Ralf Brohl-Leistner, den Werkleiter des Standortes Seckach. Bild: Volarevic