50 Jahre gemeinsamer Lebensweg

Seckach.Auf 50 Jahre gemeinsamen Lebensweg können am heutigen Freitag die Eheleute Josef und Wilma Kowatschitsch in Seckach mit Stolz und Zufriedenheit zurückblicken. Mit dem Jubelpaar feiern das Fest der goldenen Hochzeit ein Sohn und zwei Enkelkinder sowie Verwandte und zahlreiche Freunde.

Josef Kowatschitsch wurde am 16. Januar 1945 noch während den bereits auslaufenden Wirren des Zweiten Weltkrieges in Buchen geboren und lebte zusammen mit seinen Eltern und drei Geschwistern in Seckach. Er absolvierte eine Ausbildung zum Steuerbeamten und versah seinen Dienst bis zu seiner Pensionierung im Jahre 2008 beim Finanzamt in Walldürn.

Seine Frau Wilma wurde am 15. April 1950 in Laudenberg geboren und lebte anschließend mit ihren Eltern und zwei Brüdern ebenfalls in Seckach. Nach der Schulzeit mit anschließender Ausbildung zur Industriekauffrau war sie bis zu ihrem Übergang in die wohlverdiente Rente 2010 bei verschiedenen heimischen Firmen in Teilzeit berufstätig.