Seckach.Im Rahmen der Selbsthilfeförderung hat die Deutsche Fibromyalgie Vereinigung (DFV) mit Sitz in Seckach 82 000 Euro von der Barmer erhalten. Mit dem Geld wird der 23. Deutsche Fibromyalgie-Tag finanziert, der am 19. Mai in Göttingen stattfinden wird.

„Von Betroffenen für Betroffene, das ist das Prinzip der Selbsthilfe. Organisationen und Vereine wie die DFV leisten der Gesellschaft einen unschätzbaren Dienst. Dieses Engagement wollen wir mit unserer Selbsthilfeförderung würdigen und unterstützen, damit die DFV ihre wichtige Arbeit auch in Zukunft fortführen kann“, sagte Ralf Herkel, Regionalgeschäftsführer der Barmer in Mosbach.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.12.2018