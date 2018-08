Abends länger schwimmen

Anzeige

Ab sofort gelten somit bis zum Ende der Ferien am 8. September folgende Öffnungszeiten: Das Bad und die Sauna sind dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils von 15 bis 21 Uhr geöffnet. In der Sauna sind dienstags die Männer dran, mittwochs und donnerstags die Frauen. Am Freitag ist „gemischt“. Samstags sind Bad und Sauna („gemischt“) von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Nach den Sommerferien ab dem 11. September stehen das Bad und die Sauna dann wieder zu den bekannten Öffnungszeiten zur Verfügung.

