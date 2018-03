Anglerhütte dank Drainage trockengelegt

Anzeige

Seckach.Zufrieden blickten die Mitglieder des Sportangelvereins Seckach bei der Jahreshauptversammlung auf ein reges Vereinsjahr zurück. Vorsitzender Alexander Göttlicher erinnerte in seinem Bericht an den Fischverkauf an Karfreitag mit zahlreichen zufriedenen Abnehmern, die Gewässerreinigung unter tatkräftiger Mithilfe der Jugend, das Anfischen an den Bächen, das Kameradschaftsangeln, das „Mertl-Stiftungsangeln“ und das große Abfischen.

Außerdem erwähnte er das gelungene Jugendangeln am Hiffelbachsee und die Teilnahme am Sommerferienprogramm der Gemeinde und der „Schlotfeger“. Unter dem Motto „Fang deinen ersten Fisch“ habe das Team um Jugendwart Tobias Hoffmann 17 Kindern einen Einblick in das Angeln gegeben. Neben der Bewirtung einer 50-köpfigen Wandergruppe aus Walldürn seien auch Erhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten rund um das Fischerheim unter der Leitung von Stefan Alter durchgeführt worden.

Einige „Baustellen“

Wie der Vorsitzende weiter ausführte, fand das „Mertl-Stiftungsangeln“ an zwei Tagen am Schnackensee bei Gunzenhausen statt und bei der wieder eingeführten Bachbegehung wurden einige „Baustellen“ festgestellt. Als größeres Problem habe sich die Baumaßnahme der Bodensee-Wasserversorgung entpuppt, da man nach den starken Regenfällen im Herbst mit der Anglerhütte infolge gestiegenen Grundwassers förmlich abgesoffen sei. Dank der baulichen Abhilfen durch die Mitglieder Franz Ehrmann und Walter Holzschuh sowie der Firma Rapp sei mittels einer Drainage Abhilfe geschaffen worden.