Anschluss an Hochbehälter rückt näher

Seckach.Der Anschluss des Ortsteils Seckach an den neuen Hochbehälter „Talberg“ rückt näher. Vor kurzem wurden die Tief- und Leitungsbauarbeiten abgenommen.

Wie bereits mehrfach berichtet, haben die Firmen Zehe GmbH (Burkardroth) und Konrad Bau (Lauda-Königshofen) die neuen Wasserleitungen vom bestehenden Anschlussschacht in der Waidachshofer Straße über die Industriestraße sowie unter der Bahnhofstraße und den Gleisanlagen hindurch bis zum Hesselweg verlegt.

Die Arbeiten wurden vom Ingenieurbüro Fritz Planung GmbH aus Bad Urach geplant und die örtliche Bauleitung erfolgte durch das Ingenieurbüro Sack & Partner aus Adelsheim.

1,11 Millionen Euro

Die Kosten des zweiten Bauabschnitts belaufen sich insgesamt auf rund 1,11 Millionen Euro, wozu die Gemeinde einer Fachförderung gemäß den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft in Höhe von rund 465 000 Euro erhält. Zur Vollendung und Inbetriebnahme des zweiten Bauabschnitts fehlt jetzt nur noch die Aufschaltung der beiden Wasserzählerschächte auf das elektronische Leit- und Fernüberwachungssystem. Der entsprechende Auftrag wurde bereits an die Firma Kuhn GmbH aus Höpfingen erteilt. So bald diese Arbeiten abgeschlossen sind, kann die bereits mehrfach angekündigte Umstellung, welche mit einer Druckerhöhung von ca. 1,0 bar für den Ortsteil Seckach (Ausnahmen: Rosenstraße, Lilienstraße und Veilchenweg) verbunden ist, durchgeführt werden. Wegen der derzeit hohen Auslastung der Firmen verschiebt sich der Umstellungstermin aber voraussichtlich auf Ende September bzw. Oktober. Die Gemeindeverwaltung wird den genauen Umstellungstermin rechtzeitig bekanntgeben. Bis dahin sollten die Hauseigentümer im Ortsteil Seckach ihre Installationen im Gebäude (also nach dem Wasserzähler) überprüfen bzw. überprüfen lassen, damit sie sicher sein können, dass alles funktioniert.

In den ersten Wochen nach der Umstellung sollten sie außerdem ihre Wasserversorgungsanlagen im Gebäude häufiger in Augenschein nehmen, um eventuell auftretende Undichtigkeiten oder sonstige Störungen an ihren Armaturen frühzeitig feststellen zu können.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 20.08.2018