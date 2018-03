Ansteckende und mitreißende Leidenschaft für die Blasmusik

Anzeige

Präsident Münkel dankte dem Komponisten mit einem Präsent und dankte dem Organisationsteam um Verbandsdirigent Gerhard Schäfer, dem Bürgermeister Thomas Ludwig als Hausherr und Hermann Schmitt und dessen Helfer für einen „perfekten Rahmen des Workshops“. Und unter der humorvollen Moderation von Jürgen Lüning hatten auch die „Laien“ unter den Zuhörern ein musikalisches und praktisches „Navi“. Als Auftakt „mit Pauken und Trompeten“ erwies sich Jacob de Haans Komposition „Ross Roy“ mit zahlreichen Metaphern über die Geschichte des St. Peter Lutheran College, das in der monumentalen Villa in Brisbane Zuhause ist.

In de Haans darauffolgendem „Pisa“ hörte und sah man das Schwanken des wohl berühmtesten Turms der Welt, bei dem im Finale alle Orchester der Umgebung von Pisa zum Feiern in die Stadt kommen und von den Glocken des Turms begleitet werden.

Ein weiteres Werk des niederländischen Komponisten stellte mit wunderschönen Melodien und rhythmischen Abschnitten sowie modernen Klängen mit an die Renaissancemusik angelehnten Passagen die musikalische Führung durch die majestätische Burg „Castrum Alemorum“ auf einem Hügel der Rhône-Alpes dar.

Kurzreise mit „Ammerland“

Und schließlich nahmen Komponist und Orchester das Publikum mit „Ammerland“ auf eine Kurzreise in diesen bezaubernden Landstrich am Zischenahner Meer. Sein großes Werk „Jubilate“ über die Historie von Waldkirch konnte der Komponist als Zuhörer genießen. Er zeigte sich begeistert über die gelungene Darbietung unter dem Dirigat von Volker Metzger, bei dem die Bläsergruppe sich zeitweilig gekonnt dem gregorianischen Gesang widmete, bevor er wieder selbst den Dirigentenstab übernahm und mit „Along the Weser“ eine wunderschöne Hommage an diesen Fluss präsentierte. Als verbindendes Element wurde das bekannte Lied „An der Weser“ in drei verschiedenen Stilrichtungen verarbeitet. In seinem imposanten „Concerto D’Amore“ vereinigte der Niederländer gekonnt die Stilrichtungen Barock, Pop und Jazz.

Und dieses Stück sollte eigentlich der glanzvolle Schlusspunkt sein, doch „Standing Ovations“ und laute Zugabe-Rufe ließen den Komponisten fröhlich ausrufen: „Was ist ein Programm ohne Marsch?“ Und der folgte dann unter dem Titel „Vitervo“ nach der gleichnamigen Provinz in der mittelitalienischen Region Latium und unter Einbeziehung des Publikums. Komponiert wurde der schwungvolle Marsch zu Ehren des 50-jährigen Jubiläums des Blasorchesters des Dorfes Monterosi in Viterbo.

