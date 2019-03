Arbeitsintensives, aber ereignisreiches Jahr hinter sich gebracht

Seckach.Neuwahlen des Vorstands und Ehrungen verdienter Musiker standen am Sonntagabend im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Musikverein Seckach im Gasthaus „Grüner Baum“. Man blicke wieder auf ein arbeitsintensives, aber durchweg positives Vereinsjahr zurück und könne aktuell auf 257 Mitglieder, davon 36 Ehrenmitglieder, 70 Aktive und 32 Personen in der Stammkapelle stolz sein, so der Vorsitzende Hermann Schmitt.

Erwartungen übertroffen

Sein Dank galt sowohl den Spendern und Förderern des Vereins, den Aktiven mit dem Vorstand für ihre zuverlässige Arbeit, der Gemeinde für die kostenlose Nutzung der Halle und des Probenraumes sowie allen Helfern. Das Kirchenkonzert in der katholischen Kirche in Seckach bezeichnete der Vorsitzende als gelungen. Alle Erwartungen übertroffen hätte das Weihnachtskonzert in der Seckachtalhalle. Das „SOS-Orchester“, bestehend aus Seckach-Oberschefflenz und Schlierstadt, habe seine Auftritte bravourös gemeistert und die von Monika Hoffert gegründete Flötengruppe habe sich zum Jahresbeginn erfolgreich neuformiert. Ein besonderer Dank galt den Ausbildern Martin Heß (Trompete-Tenorhorn und Tuba), Diana Heß (Klarinette), Teresa Schmitt (Klarinette) und Monika Hoffert (Flöte). Aufgrund der dünnen Personaldecke in der Ausbildung wollte man eigentlich die komplette Ausbildung an die Musikschule abgeben, aber dies konnte nur zum Teil umgesetzt werden, da die Musikschule ebenfalls über fehlende Ausbilder klagte, so Schmitt. Die Inhalte und Aktivitäten des Vereinsjahres resümierte im Anschluss Schriftführerin Carina Frank und ging dabei auch auf die musikalische Umrahmung der Faschingsausgrabung, der Prunksitzung und des Fastnachtsumzuges ein. Neben diversen Ständchen zu Jubiläen, Hochzeit, Geburtstagen und Trauerstücken bei Beerdigungen, sei man musikalisch präsent gewesen unter anderem bei der Amtseinführung von Bürgermeister und Musikerkollege Thomas Ludwig und beim Dorffest in Tannhausen. Für den erkrankten Dirigenten Martin Heß betonte dessen Frau Diana, dass er über die musikalischen und kameradschaftlichen Inhalte im Verein sehr zufrieden sei, wenngleich der Probenbesuch etwas besser ausfallen könnte. Kassenwartin

Simone Friedle berichtete über eine zufriedenstellende Finanzausstattung und da die Kassenprüfer Birgit Ackermann und Martin Scheuermann keinerlei Beanstandungen zu vermelden hatten, erteilten die Mitglieder auf Antrag von Bürgermeister Ludwig dem Vorstand einhellig Entlastung.

Ebenfalls einstimmig gestaltete sich die anschließende Teilneuwahl des Vorstands: Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurde Christian Ludwig gewählt, zur Kassiererin Simone Friedle, zur Schriftführerin Carina Frank, zum Beirat Aktive Christian Bischoff, Tobias Kohler und Bernhard Hoffert, zum Beirat Passive Jens Binnig und Stephanie Eppel und neuer Jugendvertreter ist Fridolin Meinert. Als Leiter der Jugendkapelle sind Stephan Kraus und Diana Heß sowie Martin Heß als Dirigent der Stammkapelle ebenfalls im Vorstand vertreten.

Urkunde und Präsent übergeben

Für das erfolgreiche Jungmusikerleistungsabzeichen in Bronze wurden Annika Bischoff (Flöte) und Moritz Hoffert (Trompete) mit Urkunde und Präsent ausgezeichnet. Bürgermeister Ludwig bezeichnete die Aktiven des Musikvereins als wertvolle Faktoren im Gemeindeleben und lobte die zukunftsweisende Nachwuchsarbeit.

Vor dem abschließenden geselligen Beisammensein gab der Vorsitzender Hermann Schmitt noch die anstehenden Aktivitäten und Veranstaltungen bekannt. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019