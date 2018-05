Auf den Spuren Jesu im Heiligen Land gewandelt

Anzeige

Adelsheim.Eine Studienreise nach Israel unternahmen 40 Mitglieder der Seelsorgeeinheit Adelsheim-Osterburken-Seckach unter Reiseleitung von Pfarrer Andreas Schneider. Ziel der Reise war es, auf den Spuren Jesu im Heiligen Land zu wandeln.

Belohnt wurden die Teilnehmer mit einer Fülle von herrlichen Eindrücken der Landschaft, Kultur und Religion dieses Landes. Gerade der letzte Aspekt war dabei ein Schwerpunkt dieser Fahrt, denn es sollte nicht nur eine Kulturreise werden, sondern auch eine Begegnung mit den Wurzeln des christlichen Glaubens.

So waren die beiden Eucharistiefeiern direkt am See Gennesaret und in der Kirche „auf den Hirtenfeldern“ in Bethlehem ein Höhepunkt der Reise, bei denen die Gedanken von Pfarrer Schneider über die Beziehung von uns Menschen zu Gott wichtige Impulse für die Reiseteilnehmer hervorriefen. Markante Punkte dieser Reise waren und bleiben jedoch jene Orte, an denen Christus selbst weilte.