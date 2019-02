Aufbau für die Prunksitzung

Großeicholzheim.Die Prunksitzung der „Aichelscher Schnäischittler“ findet am Samstag, 16. Februar, um 19.33 Uhr, Einlass ab 18.33 Uhr, in der Schloßgartenhalle statt.

Der weitere Fahrplan der FG „Aichelscher Schnäischittler“ sieht so aus: Am Mittwoch, 13. Februar, um 18 Uhr beginnt der Hallenaufbau für die Prunksitzung. Am Donnerstag, 14. Februar, um 18 Uhr ist die Generalprobe, am Samstag, 16. Februar, um 19.33 Uhr beginnt die Prunksitzung.

Der Teilabbau in der Halle findet am Sonntag, 17. Februar, ab 13 Uhr statt. Am Samstag, 23. Februar, ist Treffpunkt am Milchhäusle um 12.45 Uhr zum Straßenfasching der „Hossa Schefflenz“.

Am Freitag, 1. März, um 19.33 Uhr heißt es „Fregde Freidaach“ im „Goweddel“ und am Samstag, 2. März, um 9 Uhr ist der Wagenbau am Lagerhaus.

Die Kinderfastnacht ist am Sonntag, 3. März, um 14.11 Uhr. Um 19 Uhr trifft man sich dann zum Hallenabbau.

Treffpunkt zu den Umzügen

Am Montag, 4. März, um 12.11 Uhr ist Treffpunkt am Milchhäusle zum Umzug in Buchen. Zum Umzug in Seckach treffen sich die „Schnäischittler“ am Dienstag, 5. März, um 12 Uhr am Milchhäusle.

