Auflagen für „Energiebauern“

Seckach.Der Bau einer großflächigen Photovoltaikanlage auf der Seckacher Gemarkung „Roter Markstein/Hirschboden“ beschäftigte den Gemeinderat Seckach bei seiner Sitzung am Montag.

Auch diverse Auflagen und Planänderungen mit Mehrkosten infolge der Anhörungen der Träger öffentlicher Belange, der Öffentlichkeit und der Behörden brachten die Firma „Energiebauern GmbH“ aus Sielenbach nicht davon ab, am geplanten Vorhaben festzuhalten.

Den Forderungen der Träger öffentlicher Belange schloss sich auch der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag im Seckacher Rathaus an. Demnach müssen die bestehenden Jagdeinrichtungen an einen anderen Standort umgesetzt werden. Für die dadurch entfallende Jagdpacht ist die Gemeinde Seckach zu entschädigen. Die Baugrenze im Bereich der vorhandenen Trasse des Zweckverbandes Bodensee-Wasserversorgung ist zurückzusetzen.