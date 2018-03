Ausbildung wird an Musikschule groß geschrieben

Anzeige

Seckach.Wenn ein Dirigent mit seinem Orchester nicht nur zufrieden ist, sondern sich begeistert über das Engagement seiner Musiker äußert, dann scheint sowohl in der Kapelle als auch im Verein alles in Ordnung zu sein. So auch beim Musikverein Seckach mit seinem Dirigenten Martin Heß, dessen Mitglieder und Gäste sich im „Grünen Baum“ zur Jahreshauptversammlung trafen, in deren Mittelpunkt auch fleißige und erfolgreiche Musiker ausgezeichnet wurden.

Vorsitzender Hermann Schmitt begrüßte hierzu die Ehrenmitglieder sowie Musikerkollege und Bürgermeister Thomas Ludwig und dankte allen, die sich im vergangenen Jahr in der Kapelle und im Verein für die gemeinsamen Interessen eingesetzt hatten.

Gute Arbeit gewürdigt

In seinem Tätigkeitsbericht erinnerte er an das Kirchenkonzert, das Herbstfest anlässlich des 90-jährigen Bestehens des Vereins, das Weihnachtskonzert und an die Aktivitäten des SOS-Orchesters mit den Dirigenten Diana Heß und Stephan Kraus. Eine sehr gute Arbeit leisteten auch die Ausbilder Martin Heß (Trompete, Tenorhorn und Bass), Diana Heß (Klarinette), Annabell Kraus (Klarinette), Teresa Schmitt (Klarinette), Claudia Bauer (Flöte) und Monika Hoffert als Leiterin der Flötengruppe.