Beachtlichen Fang gemacht

Seckach.„Petri Heil“ war das Motto für neun Ferienprogramm-Kinder der Seckacher „Schlotfeger“, die bei bestem Anglerwetter schon sehr früh am Morgen gespannt darauf hinarbeiteten, ihren ersten Fisch zu fangen.

Betreut und informiert wurden sie nicht nur von den erwachsenen Angelprofis Alexander Göttlicher, Stefan Alter, Tobias Hoffmann und Marco Fischer, sondern auch schon vom erfahrenen Anglernachwuchs Colin Hoffmann, Sandro Alter und Marius Baumann. Sie zeigten dabei eine Geduld, die eigentlich nicht unbedingt charakteristisch für Kinder ist.

Krebse landeten im Kescher

Belohnt wurde der Trupp gleich zweifach. Zum einen mit Angelglück, das nicht lange auf sich warten ließ, und dann mit einem besonderen Bonus: Denn in den Keschern landete so nach und nach auch ein ganzer Eimer Krebse.

Darunter war auchder für den Seckachweiher und den darin enthaltenen Fischlaich gefährliche amerikanische Signalkrebs, aber auch eine ganze Menge der kleineren Edelkrebse. Besonders stolz war der Anglernachwuchs, weil alle nach drei herrlichen Stunden am See und einem ordentlichen Würstchen- und Krebsessen ihren Fang schließlich mit nach Hause nehmen durften. Und der vereinsinterne Anglernachwuchs wurde für seinen Betreuungsjob auch gleich mit einem spannenden Zeltlager am See belohnt. Bei diesem hatte nicht nur die Jugend, sondern auch die Betreuer noch eine Menge Spaß bei ihrem Hobby, beim Campen und natürlich bei nächtlichen Schauergeschichten. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.08.2019