Begriff „Ehrenamt“ ist für ihn keine leere Worthülse

In den Gemeinderat gewählt wurde er vom 22. Oktober 1989 bis 24. Oktober 1999, dem er seit der Neuwahl am 7. Juni 2009 wieder ununterbrochen angehört. Für seine 20-jährige Mitgliedschaft im Gemeinderat wurde er am Neujahrsempfang 2010 der Gemeinde mit der Gemeindetags-Medaille ausgezeichnet. Der Entwicklung seiner „Wahlheimat“ Großeicholzheim verpflichtet, ließ er sich am 24. Oktober 1999 in den Ortschaftsrat wählen, dem er bis dato ununterbrochen angehört und seit dem 20. September 2004 sogar als Ortsvorsteher vorsteht.

Bei der Gründung des Fördervereins „Bürgerprojekt Wasserschloss“, welches im Zeitraum von April 2006 bis September 2008 verwirklicht wurde, erwarb sich Reinhold Rapp besondere Verdienste für dieses Bürgerprojekt, wo der die Funktion als Vorsitzender übernahm und maßgeblich an den Planungen und der Verwirklichung dieses Großprojektes beteiligt war. Mit der Durchführung zahlreicher Veranstaltungen trug er mit dazu bei, dass die Kasse des Fördervereins gut gefüllt war.

Zudem vertritt er seit dem 17. November 2011 die Farben der Ortschaft als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft der Ortsvorsteher im Neckar-Odenwald-Kreis.

Die Ehrennadel mit Stele des Gemeindetages Baden-Württemberg erhielt Rapp 2015 für seine 25-ährige Gemeinderatstätigkeit. Der Gewerbeverein Seckach wurde am 8. Mai 1999 gegründet. Seit dieser Zeit führt der Vater von drei Kindern dort die Tätigkeit eines Schriftführers aus.

Zusammen mit seiner Frau Anke (geborene Wolf) ist der Jubilar seit 2008 auch ehrenamtlich für die Vermietung der örtlichen Tenne mit 30 bis 40 Terminen pro Jahr für private Feiern und Feste verantwortlich.

Viel „Manpower“ investierte er in die „Bürger-Energie Großeicholzheim“ als dem größten Nahwärmenetz im Landkreis mit 117 Anschlüssen bei Gründung, deren Vorstandsvorsitzender er seit 22. November 2011 ist. Ab dem 30. August dieses Jahres wechselt der Jubilar in die Passiv-Phase der Altersteilzeit und hofft so, mehr seinen Hobbys als Schlagzeuger in der Dixi-Jazz-Band „Grünspan“ und dem Reisen mit Ehefrau Anke im neuen Wohnmobil nachgehen zu können.

