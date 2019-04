Bei Schul-Einweihungsfeier 6000 Euro übergeben

Seckach.Im jahr 1983 fanden sich im Sportheim 64 Personen ein, um gemeinsam mit dem damaligen Bürgermeister Ekkehard Brand einen Förderverein für das Hallenbad zu gründen. Vorsitzender wurde der unvergessene Leopold Aumüller, Stellvertreterin Elfriede Reichert, Schriftführer Georg Groß und Kassenwart Hans Philipp. Dieses rührige Kleeblatt war bis 2001 erfolgreich aktiv und konnte bereits zehn Jahre nach Gründung auf 125 000 Mark übergebene Fördergelder stolz sein.

Nun blickte der heutige Förderverein „Schule und Hallenbad“ in seiner Jahreshauptversammlung in der Mensa der Seckachtalschule nicht nur auf 36 Jahre mit Höhen und Tiefen zurück, sondern zog besonders für das vergangene Jahr eine positive Bilanz.

Vorsitzende Kerstin Köpfle freute sich, dass neben Bürgermeister Thomas Ludwig auch der Gründungsmotor des Vereins und heutige Ehrenbürger Ekkehard Brand anwesend waren. Eine „kritische Zeit“ nannte Brand die Entstehungsphase, denn die Gemeinde Seckach habe sich gerade erst formiert und das Konkurrenzdenken unter den Ortsteilen sei noch sehr ausgeprägt gewesen. Hinzu sei gekommen, dass die Gemeindekassen leer waren, die Besucherzahlen zu wünschen übrig ließen und eine dringende Zwei-Millionen-Mark-Sanierung anstand. Im Verlauf eines Bürgeraufrufes, so Brand weiter, wurde deutlich, dass die Bevölkerung doch sehr an ihrem Bad hing und hier unzählige Kinder das Schwimmen lernten.

So schaffte man es, dass bis zur Einweihung des renovierten und attraktiveren Hallenbads 60 000 Mark an die Gemeinde als Spende übergeben werden konnten. Zudem war es dem rührigen Bürgermeister a.D. Ekkehard Brand gelungen, vom Fördertopf des Gemeindeausgleichsstocks 50 Prozent der Sanierungskosten zu erhalten.

Für den Vorstand des Fördervereins erinnerten Kerstin Köpfle und Tina Adam an die Aktivitäten im Berichtszeitraum der letzten zwei Jahre, darunter die Bewirtungen bei Theateraufführungen, bei der 50-Jahr-Feier des Hallenbads und bei einem Vortrag in der Schule. So habe man bei der Einweihungsfeier der renovierten Seckachtalschule eine Spende in Höhe von 6000 Euro übergeben können.

Nach einer längeren Vakanz konnten ab März letzten Jahres mit großem Engagement von Angela Philipp die Mitgliedsbeiträge wieder eingezogen werden. Von der Wassergymnastik wurde dem Verein eine Geldspende überwiesen, die in Absprache mit den Bademeistern zum Kauf von Schwimmflossen-Matten verwendet wurden. Weiter wurde an den gelungenen Nikolausauftritt von Otto Schmutz erinnert.

Finanziell beteiligte man sich an der Kooperation mit dem Gesangverein Seckach, dem Jugendbegleiterprogramm des Landes und der Musikschule Bauland, wodurch die Schulchorarbeit unterstützt wurde. Diese Zusammenarbeit soll auch weiter Bestand haben. Ausblickend wurde auch die Teilnahme am Schulfest festgehalten.

Angela Philipp ging in ihrem Bericht ausführlich auf die Veranstaltungen und Vorhaben ein. Aufgrund dieser Aktivitäten fiel der Bericht über die Vereinsfinanzen durch Kassenwart Detlef Philipp positiv aus. Da sich die Kassenprüfer diesem Ergebnis ausnahmslos anschlossen, war die einstimmige Entlastung des Vorstands die logische Konsequenz.

Die anschließenden Neuwahlen zum Vorstand brachten folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzende ist Kerstin Köpfle, Stellvertreter David Malcher, Schriftführerin Angela Philipp, Kassier Detlef Philipp, Revisorinnen Tina Adam und Juliane Haaf.

Abschließend wurde eine große Zahl von langjährigen und verdienten Mitgliedern ausgezeichnet. Für 35-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Walter Neureiter, Maxi-Monika Thürl, Thomas Ludwig, Josef Ackermann, Edgar Baier, Ekkehard Brand, Georg Gross, Josef Kowatschitsch, Bernhard Nonnenmacher, Kurt Pensky, Günter Polk, Elfriede Reichert, Ludwig Riedling, Horst/Hanni Müller, Erika Schmidt, Maria Watzlawek, Karlheinz Herbinger, Claudia Weber, Peter Lakus, Karl-Heinz Sander, Annelie Diefenbach, Karin Kapps, Erich Keller, Doris und Bernhard Korger, Arnold Heß, Margot und Otto Martin, Norbert Richter, Willi Wünst, Bernhard Ühlein, Otto Schmutz, Alfred Bauer, Elfriede Thoma, Alfons Wallisch, Emil Strauß, Benno Herkel, Beate Gutekunst, DLRG-Gruppe Schefflenz, Alfred Freund, Ludwig Künkel, Edgar Weber, Siedlergemeinschaft Seckach und Heimatverein Seckach.

Seit 30 Jahrenist Egon Bechtold Mitglied und Bernd Ebert seit 25 Jahren. Für 20 Jahre Treue wurden Robert Haaf, Helmut Bundschuh, Joachim Bade, Christa Parstorfer, Rosa Zeiß, Martina Baumgart, Michael Rupp und Claudia Blatz geehrt.

Mit dankenden Worten von Bürgermeister Thomas Ludwig und Rektorin Claudia Hampe für das große Engagement, das die Unterstützung von Schule und Hallenbad ermöglicht, endete die Mitgliederversammlung. L.M.

