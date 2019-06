Benefizabend am 13. Juli

Seckach/Zimmern.Bereits seit zehn Jahren besteht der Förderkreis und eingetragene Verein „Leben braucht Wasser“. Er unterstützt in kargen Gegenden in Peru die Ärmsten der Armen bei der Wasserversorgung und Installation von sanitären Einrichtungen. Weitere Ziele sind die Weiterentwicklung von Technologien für eine nachhaltige Wasserversorgung und die Schulung der Menschen im Umgang mit Wasser und Hygiene. Dank Spendengelder und hohem persönlichem Engagement der Mitglieder mit ihrem Vorsitzenden Bernhard Heilig als Motor und Ideengeber an der Spitze konnte in den zehn Jahren einiges auf die Beine gestellt und vielen betroffenen Menschen in Peru geholfen werden.

Damit auch weiter Brunnen gebohrt und Toilettenhäuschen mit Waschbecken installiert werden können, ist man auf Spenden angewiesen. Als nächstes Großprojekt steht die Anschaffung einer größeren Brunnenbohrmaschine auf der Agenda. Um das finanzieren zu können, und um den Mitgliedern „Danke“ für ihr Engagement zu sagen, findet am Samstag, 13. Juli, im Dorfgemeinschaftshaus Zimmern eine Feier statt. Ab 19 Uhr sind alle Interessierten zu dieser Geburtstags- und Benefizveranstaltung willkommen.

Auf dem Programm stehen neben Musik und Tanz von „Alma Latina“ aus Heidelberg Vorträge der Musikschule Bauland und des Gesangvereins Seckach sowie ein Rückblick auf die Aktivitäten des Förderkreises. Zudem wartet auf die Gäste ein peruanisches Buffet und ein zwangloses Miteinander in geselliger Runde.

Weitere Informationen zum „Förderkreis Leben Wasser“ gibt es auch unter www.lebenbrauchtwasser-ev.de im Internet. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.06.2019