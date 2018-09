Besucher gaben sich die Klinke in die Hand

Großeicholzheim.Im „Heimatmuseum im Wasserschloss Großeicholzheim“ gaben sich –wieder einmal– die Besucher die Klinke in die Hand. Zum einen feierte der Verein „Großeicholzheim und seine Geschichte“ (GusG) seinen 15. Geburtstag und das Museum selbst den Zehnten. Außerdem fand die Eröffnung der neuen Dauerausstellung über die örtlichen Vereine statt. Drei Jahre Arbeit haben die Hauptorganisatoren Walter Winkler und Richard Weber in dieses Projekt investiert. Die Meinung der Besucher war unisono: „Das ist klasse geworden.“

Die beiden haben die richtige Mischung von alten und neuen Bildern und von Textlängen gefunden. Davon überzeugten sich neben den zahlreichen Besuchern auch Bürgermeister Thomas Ludwig, Ortsvorsteher Reinhold Rapp, Pfarrer Ingolf Stromberger, Diakon Manfred Glittenberg sowie GusG-Gründungsvorstand Ernst Frankenbach.

Der Vorsitzende Günter Schmitt-Haber dankte den beiden Fachleuten in Sachen „Vereine“ für ihre tolle Arbeit mit einem Präsent und eröffnete die Ausstellung mit den professionellen Drucken der Firma Respondek in der Hoffnung, dass man mit diesem Thema auch junge Leute für das Museum und den GusG interessieren könne. „Was man jetzt hier sieht, ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschungsarbeit von Interessierten wie Helmut Kegelmann, Ernst Frankenbach oder Pfarrer Schmidt“, ging Ludwig in seinen Grußworten auf die Geschichte von Museum und Verein ein. Denn heimatkundliche Sammlungen hätten den Anstoß für das Bürgerprojekt „Wasserschloss“ gegeben.

Ludwig lobte die enormen Leistungen des Vereins GusG in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten und war der Meinung, dass jeder Ort einen solchen Verein haben sollte. Man sei sich schon vor dem Bürgerprojekt einig gewesen: „Wenn wir etwas machen, dann pfuschen wir nicht rum, sondern machen etwas Gescheites.“ Und das Konzept des GusG sei aufgegangen, weil die Mitglieder nie nachgelassen hätten.

Lobende Worte für die vielen guten Ideen der Mitglieder und beste Wünsche für eine weiter gedeihliche Entwicklung des Museums gab es auch von Ortsvorsteher Reinhold Rapp, nachdem Thomas Ludwig die Ehrengabe der Gemeinde an Günter Schmitt-Haber überreicht hatte. Erwähnenwert auch: Die Kuchenbäckerinnen hatten sich mit Geburtstagsschneekugeln wieder selbst übertroffen. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.09.2018